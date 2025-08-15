الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جوارديولا يأمل في بقاء سافينيو مع مانشستر سيتي لسنوات

جوارديولا يأمل في بقاء سافينيو مع مانشستر سيتي لسنوات
15 أغسطس 2025 19:37

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ليفربول يتعاقد مع مدافع إيطالي
صلاح «ملك الافتتاح» في «البريميرليج»


أكد الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عدم رغبته في الإبقاء على الجناح البرازيلي سافينيو في الفريق لسنوات عدة، وذلك بعد التكهنات التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى توتنهام، لكنه أشار إلى أنه لا يمكنه إيقاف لاعب يرغب في مغادرة الفريق.
وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن توتنهام بدأ محادثاته مع مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع سافينيو أوائل الاسبوع الجاري، حيث يرغبون في إيجاد بديل للمهاجم الكوري الجنوبي سون هوينج مين الذي غادر الفريق، بالإضافة للاعب المصاب جيمس ماديسون.
وشارك سافينيو في 48 مباراة مع مانشستر سيتي في موسمه الأول، بعد انضمامه للفريق الصيف الماضي، وسجل ثلاثة أهداف وصنع 13 لزملائه، ورغم الانتقادات التي تعرض لها بسبب افتقاره للإنهاء الجيد، يبدو جوارديولا واثقاً في بقاء اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً.
وقال جوارديولا حينما سئل عن إمكانية بقاء سافينيو: «لا أعرف، توتنهام أو أي ناد آخر يرغب في ضم اللاعب عليه أن يتحدث لناديه».
وأضاف: «ما يشغلني حقاً في الوقت الحالي هو أن سافينيو سيبقى معنا حتى نهاية الموسم، ونأمل أن يستمر معناً لسنوات عدة، لأنه يبلغ من العمر 21 عاماً فقط، ومع الإمكانات التي لديه لعب العديد من الدقائق ويجدر به التحسن في الإنهاء لكنه لاعب رائع في المجمل».
وأضاف: «إذا لم يكن كذلك لم يكن ليلعب أكثر من 3000 دقيقة الموسم الماضي».
وأوضح جوارديولا: «لكن في النهاية رغبة اللاعبين فوق كل اعتباره، لذلك يجب عليهم التوصل إلى اتفاق مع النادي، إذا لم يحدث اتفاق سيبقى اللاعب هنا لأن النادي أنفق الأموال على ذلك اللاعب».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
توتنهام
بيب جوارديولا
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي يتوجه إلى ألاسكا لحضور قمة مع بوتين
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بتصريح عن قمته مع بوتين قبيل انعقادها
اليوم 21:17
ليفربول يتعاقد مع مدافع إيطالي
الرياضة
ليفربول يتعاقد مع مدافع إيطالي
اليوم 21:16
10 هدافين في تاريخ «دورينا».. لابا يترقب «اللقب الخامس»
الرياضة
10 هدافين في تاريخ «دورينا».. لابا يترقب «اللقب الخامس»
اليوم 21:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزي في ضحايا الفيضانات وتحطم مروحية إغاثة
اليوم 20:52
تقنية مبتكرة تكشف الأنشطة اليومية من خلال الساعة الذكية
الذكاء الاصطناعي
كيف يقرأ الذكاء الاصطناعي أنشطتك من ساعتك الذكية؟
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©