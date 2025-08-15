جوارديولا يأمل في بقاء سافينيو مع مانشستر سيتي لسنوات



أكد الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عدم رغبته في الإبقاء على الجناح البرازيلي سافينيو في الفريق لسنوات عدة، وذلك بعد التكهنات التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى توتنهام، لكنه أشار إلى أنه لا يمكنه إيقاف لاعب يرغب في مغادرة الفريق.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن توتنهام بدأ محادثاته مع مانشستر سيتي بشأن التعاقد مع سافينيو أوائل الاسبوع الجاري، حيث يرغبون في إيجاد بديل للمهاجم الكوري الجنوبي سون هوينج مين الذي غادر الفريق، بالإضافة للاعب المصاب جيمس ماديسون.

وشارك سافينيو في 48 مباراة مع مانشستر سيتي في موسمه الأول، بعد انضمامه للفريق الصيف الماضي، وسجل ثلاثة أهداف وصنع 13 لزملائه، ورغم الانتقادات التي تعرض لها بسبب افتقاره للإنهاء الجيد، يبدو جوارديولا واثقاً في بقاء اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً.

وقال جوارديولا حينما سئل عن إمكانية بقاء سافينيو: «لا أعرف، توتنهام أو أي ناد آخر يرغب في ضم اللاعب عليه أن يتحدث لناديه».

وأضاف: «ما يشغلني حقاً في الوقت الحالي هو أن سافينيو سيبقى معنا حتى نهاية الموسم، ونأمل أن يستمر معناً لسنوات عدة، لأنه يبلغ من العمر 21 عاماً فقط، ومع الإمكانات التي لديه لعب العديد من الدقائق ويجدر به التحسن في الإنهاء لكنه لاعب رائع في المجمل».

وأضاف: «إذا لم يكن كذلك لم يكن ليلعب أكثر من 3000 دقيقة الموسم الماضي».

وأوضح جوارديولا: «لكن في النهاية رغبة اللاعبين فوق كل اعتباره، لذلك يجب عليهم التوصل إلى اتفاق مع النادي، إذا لم يحدث اتفاق سيبقى اللاعب هنا لأن النادي أنفق الأموال على ذلك اللاعب».