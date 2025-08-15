عموتة: صفقات جديدة في الطريق لتعزيز طموح الجزيرة للمنافسة على الألقاب



معتصم عبدالله (أبوظبي)



أكد المغربي الحسين عموتة، مدرب نادي الجزيرة، أن مواجهة خورفكان، الأحد المقبل، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، تمثل محطة مهمة لانطلاقة فريقه في الموسم الجديد، مشدداً على أن المباراة الافتتاحية دائماً ما تكتسي أهمية خاصة، في ظل قوة المنافسة بالدوري الإماراتي.

وأوضح عموتة خلال المؤتمر الصحفي: «هناك تغيير في طريقة التعامل مع المجموعة والدوري هذا الموسم، وعملنا على إقناع اللاعبين بالانخراط في تحدي يتوافق مع مشروع النادي، والقتال والتحدي لتطوير أنفسهم قبل تقديم الأداء الجيد للفريق».

وأضاف: «النادي يملك طموحات كبيرة تتماشى مع طموحاتي الشخصية، ونركز على اللاعبين الملتزمين في التدريبات والقادرين على تحقيق الأهداف».

وأشار مدرب «فخر أبوظبي» إلى أن إدارة النادي سعت إلى إنهاء بعض المفاوضات قبل انطلاق الموسم، إلا أن بعض الصفقات لم تصل إلى نهاياتها المرجوة، مؤكداً حاجة الفريق لمزيد من التدعيمات، حيث تعمل الإدارة منذ بداية الموسم على تعزيز الصفوف، وتعاقدنا مع الثلاثي المصري إبراهيم عادل، والبرازيلي ويليان روشا، والمقيم البرازيلي إيجور سيروتي، وخلال الأيام العشرة المقبلة قد ننهي صفقتين أو ثلاثاً جديدة».

وحول جاهزية الفريق، كشف عموتة عن أن بعض اللاعبين الأجانب لن يكونوا جاهزين للمباراة، وأنه سيعتمد على بقية العناصر الجاهزة.

وعن طموحات الفريق بعد التتويج بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في الموسم الماضي، قال عموتة: «سندخل جميع المباريات بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث، مع إدراك أننا قد نواجه بعض الصعوبات في أول جولتين، لكن اكتمال القائمة خلال الفترة المقبلة، وبالتزامن مع توقف الدوري بعد الجولة الثانية، سيوفر لنا فرصة لتجهيز اللاعبين الجدد».

واختتم مؤكداً: «الجزيرة رقم قوي في المنافسة على الدوري، وكأس رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي».