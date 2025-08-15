مدرب برشلونة «غير سعيد»!



مدريد (د ب أ)



قال هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم إنه «غير سعيد»، لأن النادي لم يتمكن من تسجيل حارس المرمى الجديد خوان جارسيا والمهاجم ماركوس راشفورد قبل تقريباً 24 ساعة من بداية الفريق لحملة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني.

ومازال برشلونة، الذي يعاني من أزمة مالية، يأمل في سماع أنباء إيجابية قبل مباراة السبت أمام مايوركا، ولكن في العام الماضي، غاب الوافد الجديد داني أولمو بسبب القواعد المالية الصارمة لرابطة الدوري الإسباني.

وقال فليك في مؤتمر صحفي:«يمكنك أن تتخيل أنني لست سعيداً بشأن هذا، ولكني أعرف الوضع وأثق في النادي».

وأضاف: «يجب أن ننتظر حتى الغد، أعتقد أنه نفس الوضع الذي حدث في الموسم الماضي أيضاً، نركز فقط فيما يمكننا أن نغيره، وما هو المتاح لنا، وفيما يتعلق بالأمور الأخرى، فأنا أثق بالنادي».

وينبغي أن يقوم برشلونة بتسجيل جارسيا خاصة وأن الحارس الأساسي مارك أندريه تير شتيجن تأكد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وهذا سيسمح للنادي بإنفاق 80 في المئة من راتبه على بديل له.

ووصف فليك الحارس جارسيا بأنه «حارس مرمى رائع» سيكون الحارس الأساسي الجديد للفريق.

ولكن أكد فليك، أن تير شتيجن سيظل مهماً، وأشار إلى أن الجميع في النادي يساندونه.

وكان برشلونة فتح إجراءات تأديبية وسحب شارة القيادة من تير شتيجن بعدما رفض في البداية التوقيع على التقرير الطبي، بعد إصابته الأخيرة في ظهره، الذي يؤكد غيابه لفترة طويلة.

ولكن انتهى التحقيق، وعادت الشارة للحارس الدولي الألماني بعد أن تصالح الطرفان.

وأعرب فليك عن آماله بأن يستعيد تير شتيجن مستواه وأن يستمر مع النادي، وقال:«الشيء المهم هو أننا نتحدث عن هذا سوياً، وأن يكون بإمكانه أن يلعب في أفضل مستوياته مرة أخرى».

وفاز فليك، مدرب بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق، بلقب الدوري والكأس في إسبانيا، بالإضافة لكأس السوبر الإسباني في أول موسم له مع برشلونة.

ويبدأ موسمه الثاني بثقة، حتى بدون نجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته في مباراة الغد، بسبب معاناته من إصابة عضلية.

وقال:«الفوز بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي ليس النهاية، إنه استمرار للمسيرة. سنبذل كل ما بوسعنا مرة أخرى هذا الموسم».

وأضاف:«الرسالة كانت واضحة، لا يوجد مجال للراحة، في الدوري الإسباني، كل منافس صعب وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا، سنبذل كل ما في وسعنا في كل مباراة».

وأكد فليك أن برشلونة لا يقتصر فقط على النجم الشاب والمنافس على الكرة الذهبية لامين يامال، الذي «يتدرب بشكل جيد جداً، سواء بالكرة أو بدونها، ويدافع ويضغط». وأضاف: «الشيء المهم هو الفوز، لا أهتم بعدد الأهداف التي يسجلها، ما يهم هو الفوز سوياً».