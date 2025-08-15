صلاح «ملك الافتتاح» في «البريميرليج»



معتز الشامي (أبوظبي)



بعد صيف طويل حافل بكأس العالم للأندية وفترة انتقالات حافلة، يعود الدوري الإنجليزي أخيراً، بأول مباراة الليلة، ومن المتوقع أن يكون موسماً مثيراً، مع العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها خلال الأشهر التسعة المقبلة.

فهل يستطيع ليفربول الاحتفاظ بلقبه بعد صيف حافل بالتغييرات؟، وهل يستطيع مانشستر سيتي بحلّته الجديدة العودة إلى الواجهة بعد موسم مخيب للآمال؟، هل يستطيع أرسنال أخيراً تجاوز المركز الثاني؟

وهل يستطيع الثلاثي الهجومي الجديد لمانشستر يونايتد إحياء آمالهم في جدول الترتيب؟ هل تستطيع الفرق الصاعدة النجاة من الهبوط هذه المرة؟

ويشهد جدول المباريات مجموعة مثيرة من المباريات الافتتاحية، حيث يستضيف مانشستر يونايتد فريق أرسنال يوم الأحد، بينما يواجه أستون فيلا نيوكاسل، ويستقبل ليفربول حامل اللقب بورنموث في افتتاح الموسم اليوم.

ومن هم النجوم الذين ينطلقون بسرعة؟ وأي اللاعبين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في المباراة الافتتاحية للموسم منذ انطلاق «البريميرليج» في موسم 1992-1993؟

وبهدفه ضد إيبسويتش في الجولة الافتتاحية للموسم الماضي، تجاوز محمد صلاح أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز آلان شيرار، وواين روني، وفرانك لامبارد، وجيمي فاردي، ليدخل بذلك سجلات الأرقام القياسية.

وسجّل اللاعب البالغ 33 عاماً في أول مباراة له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد واتفورد في مباراة انتهت بالتعادل 3-3 عام 2017.

كما سجّل صلاح في الجولة الافتتاحية ضد وستهام في عام 2018، ونورويتش في عامي 2019 و2021، وفولهام في عام 2022، وسجّل ثلاثية في أول مباراة من الموسم ضد ليدز في عام 2020.

والجولة الافتتاحية الوحيدة التي لم يُسجل فيها صلاح كانت في موسم 2023-2024، في مباراة التعادل 1-1 مع تشيلسي. فهل يُضيف النجم المصري إلى سجله ضد بورنموث اليوم الجمعة؟

ويتقاسم شيرر وروني ولامبارد وفاردي (بعد هدفه ضد توتنهام الموسم الماضي) المركز الثاني برصيد 8 أهداف، وسجل تيدي شيرينجهام وسيرجيو أجويرو سبعة أهداف في المباراة الأولى من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى إيرلينج هالاند لتحطيم الأرقام القياسية منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، وسيضع رقم صلاح القياسي في حساباته، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً 5 أهداف في اليوم الافتتاحي خلال موسميه في إنجلترا، بعد تسجيله في انتصارات اليوم الافتتاحي ضد وست هام وتشيلسي حتى الآن.

الأكثر تسجيلاً في بداية «البريميرليج»

محمد صلاح: 9

واين روني: 8

آلان شيرر: 8

جيمي فاردي: 8

فرانك لامبارد: 8

سيرجيو أجويرو: 7

تيدي شيرينجهام: 7

ديدييه دروجبا: 6

لويس ساها: 6

إيرلينج هالاند: 5