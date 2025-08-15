الجمعة 15 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صلاح «ملك الافتتاح» في «البريميرليج»

صلاح «ملك الافتتاح» في «البريميرليج»
15 أغسطس 2025 20:11

 
معتز الشامي (أبوظبي)


بعد صيف طويل حافل بكأس العالم للأندية وفترة انتقالات حافلة، يعود الدوري الإنجليزي أخيراً، بأول مباراة الليلة، ومن المتوقع أن يكون موسماً مثيراً، مع العديد من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها خلال الأشهر التسعة المقبلة.
فهل يستطيع ليفربول الاحتفاظ بلقبه بعد صيف حافل بالتغييرات؟، وهل يستطيع مانشستر سيتي بحلّته الجديدة العودة إلى الواجهة بعد موسم مخيب للآمال؟، هل يستطيع أرسنال أخيراً تجاوز المركز الثاني؟
وهل يستطيع الثلاثي الهجومي الجديد لمانشستر يونايتد إحياء آمالهم في جدول الترتيب؟ هل تستطيع الفرق الصاعدة النجاة من الهبوط هذه المرة؟
ويشهد جدول المباريات مجموعة مثيرة من المباريات الافتتاحية، حيث يستضيف مانشستر يونايتد فريق أرسنال يوم الأحد، بينما يواجه أستون فيلا نيوكاسل، ويستقبل ليفربول حامل اللقب بورنموث في افتتاح الموسم اليوم.
ومن هم النجوم الذين ينطلقون بسرعة؟ وأي اللاعبين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في المباراة الافتتاحية للموسم منذ انطلاق «البريميرليج» في موسم 1992-1993؟
وبهدفه ضد إيبسويتش في الجولة الافتتاحية للموسم الماضي، تجاوز محمد صلاح أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز آلان شيرار، وواين روني، وفرانك لامبارد، وجيمي فاردي، ليدخل بذلك سجلات الأرقام القياسية.
وسجّل اللاعب البالغ 33 عاماً في أول مباراة له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد واتفورد في مباراة انتهت بالتعادل 3-3 عام 2017.
كما سجّل صلاح في الجولة الافتتاحية ضد وستهام في عام 2018، ونورويتش في عامي 2019 و2021، وفولهام في عام 2022، وسجّل ثلاثية في أول مباراة من الموسم ضد ليدز في عام 2020.
والجولة الافتتاحية الوحيدة التي لم يُسجل فيها صلاح كانت في موسم 2023-2024، في مباراة التعادل 1-1 مع تشيلسي. فهل يُضيف النجم المصري إلى سجله ضد بورنموث اليوم الجمعة؟
ويتقاسم شيرر وروني ولامبارد وفاردي (بعد هدفه ضد توتنهام الموسم الماضي) المركز الثاني برصيد 8 أهداف، وسجل تيدي شيرينجهام وسيرجيو أجويرو سبعة أهداف في المباراة الأولى من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويسعى إيرلينج هالاند لتحطيم الأرقام القياسية منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، وسيضع رقم صلاح القياسي في حساباته، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً 5 أهداف في اليوم الافتتاحي خلال موسميه في إنجلترا، بعد تسجيله في انتصارات اليوم الافتتاحي ضد وست هام وتشيلسي حتى الآن.

أخبار ذات صلة
ليفربول يتعاقد مع مدافع إيطالي
آخر 10 مواسم.. «أقوى انطلاقة» في «البريميرليج»؟

الأكثر تسجيلاً في بداية «البريميرليج»
محمد صلاح: 9
واين روني: 8
آلان شيرر: 8
جيمي فاردي: 8
فرانك لامبارد: 8
سيرجيو أجويرو: 7
تيدي شيرينجهام: 7
ديدييه دروجبا: 6
لويس ساها: 6
إيرلينج هالاند: 5

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
مانشستر سيتي
أرسنال
محمد صلاح
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي يتوجه إلى ألاسكا لحضور قمة مع بوتين
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بتصريح عن قمته مع بوتين قبيل انعقادها
اليوم 21:17
ليفربول يتعاقد مع مدافع إيطالي
الرياضة
ليفربول يتعاقد مع مدافع إيطالي
اليوم 21:16
10 هدافين في تاريخ «دورينا».. لابا يترقب «اللقب الخامس»
الرياضة
10 هدافين في تاريخ «دورينا».. لابا يترقب «اللقب الخامس»
اليوم 21:00
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزي في ضحايا الفيضانات وتحطم مروحية إغاثة
اليوم 20:52
تقنية مبتكرة تكشف الأنشطة اليومية من خلال الساعة الذكية
الذكاء الاصطناعي
كيف يقرأ الذكاء الاصطناعي أنشطتك من ساعتك الذكية؟
اليوم 20:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©