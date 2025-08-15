«باور سلاب» تعود إلى أبوظبي 24 أكتوبر



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت باور سلاب، المنظمة الأولى عالمياً المختصة بالترويج لرياضة نزالات الصفعات، عن عودتها إلى أبوظبي مع بطولة باور سلاب 16: وولفرين ضد كلينجبيل، المقدمة من مونستر إنرجي.

وتنطلق البطولة 24 أكتوبر في سبيس 42 أرينا، في إطار أسبوع أبوظبي للتحدي الذي تتصدره بطولة يو إف سي 310: أسبينال ضد جان، ويحظى عشاق الرياضات القتالية بفرصة مشاهدة البطولة مباشرة ومجاناً عبر قناة باور سلاب على منصة يوتيوب.

وتشهد البطولة نزالاً قوياً بين أسطورة الصفعات وولفرين بطل وزن خفيف الثقيل «5 انتصارات وهزيمتان، 2 بالضربة القاضية»، والعائد للدفاع عن لقبه للمرة الثانية أمام النجم الصاعد المصنف سادساً آلان «ذا كريبتونيان» كلينجبيل (ثلاثة انتصارات وهزيمتان، 2 بالضربة القاضية)، ويدافع وولفرين عن لقبه مجدداً، بعد نجاحه في الحفاظ عليه في وزن خفيف الثقيل أمام راسل ريفيرا في باور سلاب 13 في يونيو الماضي، وبدوره، يخطط كلينجبيل لتقديم مفاجأة مذهلة وإبراز تفوقه في الوزن خفيف الثقيل وتخطي وولفرين ليحصد لقب باور سلاب.

وتشهد الفعالية الرئيسية المشتركة مواجهة بين دامبلينج، أسطورة نزال الصفعات والمصنف الأول في الوزن الثقيل الفائق (انتصاران وهزيمة وتعادل وانتصار واحد بالضربة القاضية) والنجم الصاعد غير المهزوم ماكيني «بيج ماك» مانو، المصنف خامساً (4 انتصارات بلا هزائم، 3 بالضربة القاضية).

ويعود دامبلينج إلى منصة باور سلاب لأول مرة منذ خسارة لقب الوزن الثقيل الفائق، معتمداً على المهارات التي مكّنته من التربع على قمة هذه الفئة، وبدوره، يسعى مانو لاختبار قدرته على التحمل وتسجيل سابقة في باور سلاب عبر إسقاط دامبلينج بالقاضية.

يذكر أن باور سلاب 9 حصدت أصداءً محلية وعالمية رائعة في أبوظبي العام الماضي، وحققت أكثر من 700 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال المحتوى الترويجي وتغطية الفعالية، واستقطبت شخصيات مؤثرة عالمية على مواقع التواصل الاجتماعي مع أكثر من مليار متابع.

وشكلت البطولة خطوة كبيرة في نمو هذه الرياضة على المستوى الدولي، وأبرزت الشعبية الكبيرة لرياضات النزال في المنطقة، ويتم بث باور سلاب 16 مباشرة ومجاناً للجمهور في مختلف أنحاء العالم عبر قناة باور سلاب على منصة يوتيوب.