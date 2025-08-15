السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفربول يتعاقد مع مدافع إيطالي

ليفربول يتعاقد مع مدافع إيطالي
15 أغسطس 2025 21:16

 
ليفربول (رويترز)

أخبار ذات صلة
صلاح «ملك الافتتاح» في «البريميرليج»
آخر 10 مواسم.. «أقوى انطلاقة» في «البريميرليج»؟


أعلن ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أنه عزز دفاعه بالتعاقد مع قلب الدفاع الإيطالي جيوفاني ليوني (18 عاماً) من بارما بعقد طويل الأمد.
ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة صفقة لاعب منتخب إيطاليا تحت 19 عاماً بلغت 26 مليون جنيه إسترليني «35.24 مليون دولار»، بالإضافة إلى مكافآت، وأنه وقع عقداً لمدة ستة أعوام.
وقال ليوني في بيان «سعيد للغاية بوجودي هنا، هو شعور رائع ويشرفني أن أكون هنا».
وأضاف «إنه أحد أفضل الأندية في العالم، ومن المستحيل رفضه».
ويشكل ليوني أحدث إضافة إلى تشكيلة المدرب أرني سلوت، إذ تعاقد النادي مع فلوريان فيرتز وأوجو إيكيتيكي وجيريمي فريمبونج وميلوش كيركيز، مما رفع إجمالي إنفاقه إلى أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف.
وبدأ ليوني مسيرته على مستوى فرق الكبار مع فريق الدرجة الثانية الإيطالي بادوفا عام 2023، قبل أن ينتقل إلى سامبدوريا العام الماضي.
وانتقل إلى بارما في أغسطس من العام الماضي، وشارك في 17 مباراة مع الفريق الذي أنهى الموسم في المركز 16 بدوري الدرجة الأولى الإيطالي.
ومن المتوقع أن ينضم قلب الدفاع الذي يبلغ طوله ستة أقدام وأربع بوصات، على الفور إلى الفريق الأول لليفربول.
وينضم اللاعب الشاب إلى القائد فيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي وجو جوميز، ضمن خيارات قلب الدفاع لدى سلوت، مما يعزز خط الدفاع الذي أظهر نقاط ضعف خلال فترة ما قبل الموسم.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
أرني سلوت
آخر الأخبار
طائرة الرئيس ترامب تهبط في ألاسكا لعقد قمة مع بوتين
الأخبار العالمية
ترامب يصل إلى ألاسكا لعقد قمة مع بوتين
اليوم 22:55
جانب من فعاليات «استراحة معرفة»
التعليم والمعرفة
«استراحة معرفة» تنظم باقة من الفعاليات المعرفية والإبداعية
اليوم 23:59
قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين بشأن أوكرانيا
الأخبار العالمية
بدء القمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا
اليوم 23:42
ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمة ألاسكا
الأخبار العالمية
ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمة ألاسكا
اليوم 23:30
«2015-2025».. عقد الأهداف الغزيرة في دوري أدنوك
الرياضة
«2015-2025».. عقد الأهداف الغزيرة في دوري أدنوك
اليوم 23:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©