«دورينا» يحتفل بنصف العقد الثاني في «النسخة 51»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يحتفل «دورينا» بدخول نصف العقد الثاني مع انطلاق «النسخة 51» من المسابقة، عبر مباريات الجولة الأولى لـ«دوري أدنوك للمحترفين»، التي تنطلق مساء اليوم، وتشهد أربع مواجهات قوية، شباب الأهلي «حامل اللقب» مع ضيفه الظفرة على استاد راشد، ودبا أمام الشارقة على ملعب «النواخذة»، والعين ضد البطائح على استاد هزاع بن زايد، وكلباء مع النصر في معقل «النمور»، وتستكمل الجولة غداً بثلاث مباريات تجمع عجمان مع الوحدة، وخورفكان أمام الجزيرة، والوصل مع بني ياس.

وتحمل النسخة الحالية رقم 51 في تاريخ الدوري من أصل 53 موسماً، منذ انطلاق البطولة عام 1973-1974، والسابعة عشرة في عهد الاحتراف الذي بدأ موسم 2008-2009، فيما شهد التاريخ حالتي إلغاء، هما موسم 1990-1991 بسبب حرب الخليج، وموسم 2019-2020 بسبب جائحة «كورونا» بعد التوقف عند «الجولة 19».

وشهدت منصات التتويج عبر تاريخ البطولة صعود 8 أندية، يتصدرها العين برصيد 14 لقباً، آخرها موسم 2021-2022، يليه شباب الأهلي «9 ألقاب»، آخرها الموسم الماضي، ثم الوصل «8 ألقاب» آخرها «موسم الثنائية» 2023-2024، والشارقة «6 ألقاب»، والوحدة «4 ألقاب»، وكل من الجزيرة والنصر والشباب بثلاثة ألقاب لكل منها.

ويحتفل الموسم الجديد بعودة الظفرة ودبا إلى دوري الأضواء، بعد هبوطهما نهاية موسم 2022-2023، حيث توّج «الفارس» بلقب دوري الأولى في الموسم الماضي، ليخوض مشاركته التاسعة عشرة في المحترفين، فيما حجز «النواخذة» مقعده السابع، بعد مواسم 2012-2013 و2015-2016 و2016-2017 و2017-2018، و2018-2019 و2022-2023.

على الصعيد الفني، أجرت نصف أندية المسابقة تغييرات في أجهزتها التدريبية، حيث تعاقد الوصل مع البرتغالي لويس كاسترو، والوحدة مع مواطنه خوسيه مورايس، والنصر مع الصربي سلافيسا يوكانوفيتش، وبني ياس مع البلغاري إيفايلو بيتيف، والظفرة مع المونتينيجري زيكلو بيتروفيتش، كما ضم خورفكان المدرب الوطني حسن العبدولي، وتعاقد الشارقة مع الصربي ميلوش ميلويفيتش.

في المقابل، حافظت سبعة أندية على مدربيها، بقيادة البرتغالي باولو سوزا مع شباب الأهلي، والصربي فلاديمير إيفيتش مع العين، والمغربي الحسين عموتة مع الجزيرة، والصربي فوك رازوفيتش مع كلباء، والصربي جوران توفيجدزيتش مع عجمان، والإيراني فرهاد مجيدي مع البطائح، والبرتغالي برونو بيريرا مع دبا.

واختتمت الأندية استعداداتها للموسم بمعسكرات خارجية في سبع دول، هي النمسا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، سلوفينيا، صربيا، والمغرب، كما شهد «الميركاتو الصيفي» نشاطاً مكثفاً بضم نحو 130 لاعباً مواطناً وأجنبياً ومقيماً، كان دبا الأكثر نشاطاً بـ26 صفقة، والجزيرة الأقل بثلاث صفقات فقط شملت المصري إبراهيم عادل، والبرازيلي ويليان روشا، والمقيم إيجور سيروتي.

وتضمّنت الانتقالات الداخلية البارزة، الإيراني أحمد نورالله من الوحدة إلى كلباء، ومهدي قائدي من شباب الأهلي إلى النصر، والصربي لوكا ميليفوجيفيتش من شباب الأهلي إلى النصر، والكولومبي أجوديلو من الإعارة إلى الوحدة، والأرجنتيني بوبليتي من الوصل إلى الشارقة، والبرازيلي إياجو سانتوس إلى دبا من شباب الأهلي، والكاميروني كوندي إلى خورفكان من دبا الحصن.

وفرض «المحترف العربي» حضوره بقوة من خلال أسماء مثل المصري رامي ربيعة «العين»، والمغربيين كريم البركاوي ومحسن ربجة «الظفرة»، والعراقي مهند علي «دبا»، والمصري إبراهيم عادل «الجزيرة»، والأردني محمد المرضي «دبا».

في المقابل، برز حراس المرمى في سوق الانتقالات المحلية، حيث ضم شباب الأهلي راشد سالم ناصر من الفجيرة، ودبا الثنائي عبدالله سالم ناصر من الوصل، وعيسى الهوتي من كلباء، وخورفكان الحارس راشد علي من الوحدة، والبطائح «الثنائي» عبدالرحمن العامري من الجزيرة وحمود حويج، وبني ياس الحارس عادل فدعق، فيما خطف النصر الأضواء بالتعاقد مع الحارس الشاب عدلي محمد «20 عاماً» من ساوثهامبتون الإنجليزي.

ووفق لوائح المسابقة، يحق لكل نادٍ تسجيل 25 لاعباً في الفريق الأول، منهم 15 من المواطنين وأبناء المواطنات وحملة الجوازات ومواليد الدولة، و5 من المقيمين، و5 أجانب، فيما تضم قائمة فئة تحت 23 عاماً بحد أقصى 30 لاعباً، منهم 22 من المواطنين وأبناء المواطنات ومواليد الدولة، و8 من المقيمين.