السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نهيان بن مبارك يفتتح مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

نهيان بن مبارك يفتتح مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج
15 أغسطس 2025 22:40

 
أبوظبي (وام)


افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات «النسخة31» من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، الذي يقام برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.
وأطلق معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، راعي حفل الافتتاح، ضربة البداية للمهرجان، عبر الذكاء الاصطناعي، بحضور تريم مطر تريم، رئيس اتحاد الشطرنج، وحسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

 


واطلع معاليه على فعاليات البطولة، وتفقد المنافسات المختلفة التي تزامنت مع حفل الافتتاح، إيذاناً بانطلاق البطولة وسط أجواء قوية بين المشاركين من دول العالم.
حضر مراسم الافتتاح، الدكتور إسماعيل إبراهيم الخوري، الأمين العام المساعد للاتحاد الآسيوي، ومحمد بن مطلق المسعودي، رئيس الاتحاد السعودي، وحمد التميمي، المدير التنفيذي للاتحاد القطري، وعادل العميري، نائب رئيس الاتحاد الكويتي، وعمران عبدالله النعيمي، نائب رئيس نادي الشارقة الثقافي، وعدد من المسؤولين في الاتحادات الخليجية والعربية للعبة.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع باكستان وتعزي في ضحايا الفيضانات وتحطم مروحية إغاثة
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي للمساعدات الـ 72 في قطاع غزة


وتوجه حسين عبدالله الخوري، بخالص الشكر والتقدير إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، على حضور فعاليات حفل الافتتاح، ورعايته للحفل، وإطلاق ضربة البداية، بمشاركة تاريخية لنحو 3 آلاف لاعب ولاعبة من 82 دولة، من بينها الدول الخليجية والعربية. وقال إن دولة الإمارات، بدعم قيادتها الرشيدة، تواصل استدامة تطورها ومكانتها العالمية في استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية، بأرقى وأفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن دعم مجلس أبوظبي الرياضي، للمهرجان، كان له الأثر الملموس في نجاحه خلال مسيرته الناجحة، وصولاً إلى النسخة الحالية، مشيراً إلى التعاون الإيجابي مع الشركاء في تعزيز تميزه، ووصوله إلى هذه المكانة العالمية المرموقة، ودوره الإيجابي في تطوير مهارات وقدرات أبناء الإمارات التنافسية، من خلال الاحتكاك مع نخبة اللاعبين عالمياً.

 


يذكر أن المهرجان يقام من 15 إلى 24 أغسطس الحالي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في فندقي «راديسون بلو» وسانت رجيجيس في أبوظبي، بمجموع جوائز تبلع نصف مليون درهم.
وتضم فعاليات المهرجان27 بطولة، تغطي مختلف الفئات العمرية والمستويات الفنية، منها بطولة الأساتذة، إلى جانب 3 مسابقات ذهنية جديدة هي التشيكرز، والدومينو، والشطرنج العشوائي.

الإمارات
أبوظبي
نهيان بن مبارك آل نهيان
مجلس أبوظبي الرياضي
الشطرنج
آخر الأخبار
طائرة الرئيس ترامب تهبط في ألاسكا لعقد قمة مع بوتين
الأخبار العالمية
ترامب يصل إلى ألاسكا لعقد قمة مع بوتين
اليوم 22:55
جانب من فعاليات «استراحة معرفة»
التعليم والمعرفة
«استراحة معرفة» تنظم باقة من الفعاليات المعرفية والإبداعية
اليوم 23:59
قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين بشأن أوكرانيا
الأخبار العالمية
بدء القمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا
اليوم 23:42
ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمة ألاسكا
الأخبار العالمية
ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمة ألاسكا
اليوم 23:30
«2015-2025».. عقد الأهداف الغزيرة في دوري أدنوك
الرياضة
«2015-2025».. عقد الأهداف الغزيرة في دوري أدنوك
اليوم 23:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©