«الملك» صلاح يحصد كل المتاح!

معتز الشامي (أبوظبي)



واصل النجم المصري محمد صلاح هوايته المفضلة في صناعة التاريخ بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويبدو أن مستمر في طريقه لتحطيم كل الأرقام الممكنة، بعدما قاد فريقه ليفربول لتحقيق فوز مثير على بورنموث بنتيجة 4-2، في الجولة الافتتاحية لموسم 2025-2026، على ملعب «أنفيلد» أمس الجمعة.

صلاح، الذي أحرز الهدف الرابع للريدز في الدقيقة الحاسمة، انفرد بالرقم القياسي كهداف تاريخي للجولة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، متفوقاً على جميع لاعبي المسابقة منذ انطلاقها، كما عزز مكانته كأكثر لاعب مساهمة بالأهداف في مباريات الجولة الأولى، بعد أن وصل إجمالي مساهماته إلى 15 هدفاً (10 أهداف و5 تمريرات حاسمة)، وهو رقم لم يبلغه أي لاعب آخر.

ورغم الأرقام القياسية التي حققها صلاح في افتتاح البريميرليج أمس، إلا أن لفتة خاصة كانت وراء الدموع التي ذرفها عقب اللقاء، حيث احتفل صلاح بهدفه على طريقة دييجو جوتا زميله في ليفربول، الذي توفي إثر حادث سير قبل انطلاق الموسم، وعقب المباراة تغنت جماهير «الريدز» باسمه وباسم جوتا، ما دفعه للبكاء في مشهد مؤثر خطف أنظار الجميع في الدوري الإنجليزي.

من جانب آخر، حمل الهدف الذي سجله صلاح أمام بورنموث رقماً تاريخياً آخر، حيث رفع رصيده في البريميرليج إلى 187 هدفاً، ليعادل أسطورة نيوكاسل وأحد أبرز هدافي المسابقة، أندرو كول، في المركز الرابع بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة، خلف كل من آلان شيرر، وهاري كين، وسيرجيو أجويرو.

واحتفت الصحف الإنجليزية بإنجاز النجم المصري، حيث وصفته بعض العناوين بأنه «ملك المباريات الافتتاحية» و«اللاعب الذي لا يعرف غير كتابة الأرقام القياسية مع صافرة البداية».

واعتبرت أن نجاحه في الحفاظ على مستواه التهديفي منذ انضمامه لليفربول في 2017، رغم التغييرات الكبيرة في تشكيل الفريق، يعكس احترافية نادرة واستمرارية تضعه بين أعظم من لعبوا في الدوري.

جماهير ليفربول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تغنت بإنجاز صلاح الجديد، مؤكدين أنه «أيقونة النادي الحديثة» وأن أرقامه القياسية أصبحت جزءاً من تاريخ «الريدز»، كما ربطت بعض التعليقات بين هذا الأداء المميز في بداية الموسم والتفاؤل بإمكانية المنافسة الجادة على لقب البريميرليج.

وبهذا الإنجاز، يؤكد محمد صلاح مجدداً مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي، ويضيف رقماً جديداً إلى سجله الحافل، في ليلة افتتح بها ليفربول موسمه بانتصار ثمين، ورسالة قوية للمنافسين بأن «الملك المصري» لا يزال حاضراً بقوة في مشهد الكبار.