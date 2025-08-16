مهاجم الأهلي المصري.. صفقة تاريخية في فيتنام

علي معالي (أبوظبي)

انتقل الجنوب أفريقي بيرسي تاو (31 عاماً)، مهاجم النادي الأهلي المصري السابق إلى الاحتراف في الدوري الفيتنامي، ضمن صفوف فريق «نام دينه»، بعد تجربة أخيرة خاضها تاو في قطر، وتعتبر صفقة انتقال تاو إلى الدوري الفيتنامي هي ثاني أغلى صفقة في ذلك الدوري (مليون يورو)، بعد ماتيوس فيليبي لاعب نادي تي بي هوشي منه، وهو في نفس الوقت أغلى انتقال في تاريخ نادي «نام دينه» حتى الآن.

يلعب بيرسي تاو في مركز الجناح الأيمن، ولعب للعديد من الأندية الشهيرة في أوروبا وأفريقيا، مثل برايتون آند هوف ألبيون (الدوري الإنجليزي الممتاز)، وكلوب بروج أو أندرلخت (بلجيكا) والأهلي (مصر) ومؤخراً نادي قطر القطري.

على المستوى الدولي، لا يزال تاو الدعامة الأساسية لمنتخب جنوب أفريقيا، ولديه 52 مباراة تضمنت تسجيله 16 هدفاً، ويُظهر توظيف بيرسي تاو بوضوح طموح النادي الفيتنامي لتحسين قوته، خاصة عندما يشارك في دوري أبطال آسيا الثاني وكأس جنوب شرق آسيا هذا الموسم.

ووفقاً للوائح الكرة في فيتنام، فإن الموعد النهائي للأندية لتسجيل لاعبين إضافيين هو 27 أغسطس، وإذا ضم نام دينه المهاجم «تاو» إلى قائمة اللاعبين الأجانب في الدوري الفيتنامي الحالي، فسيُصبح اللاعب الأجنبي الأبرز في الدوري.