«كونجرس آسيا البارالمبي» يشيد بملف دبي لاستضافة «ألعاب الشباب»

دبي (الاتحاد)

أشاد «كونجرس آسيا البارالمبي»، في ختام اجتماعاته في آستانا، بملف دبي لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب، خلال الفترة من 7 - 14 ديسمبر المقبل، بمشاركة 45 دولة، والتي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأجمع أعضاء الجمعية العمومية على أن دبي قادرة على تقديم دورة متميزة ستكون عالقة في أذهان المشاركين.

وأوضح ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لألعاب الشباب «دبي 2025»، أن هذه الإشادة تضاعف من مسؤولية الجميع لتقديم حدث استثنائي، مبيناً أن رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم للدورة، تعزز نجاحها، مشيداً بدعم مجلس دبي الرياضي لتحقيق الأهداف.

وقال: «على مدى سنوات، اكتسبت الإمارات ودبي مكانة مرموقة من خلال استضافة العديد من كبرى الأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية الناجحة، ونحن بدورنا نواصل تعزيز هذه الصورة لنقدم للعالم تجارب مذهلةً، تاركةً أثراً يحتذى على الصعيد الآسيوي.

وأضاف: «تستضيف دبي ألعاب الشباب بكل فخر واعتزاز، وأن إيماننا برسالة هذه البطولة منحنا الدافع للمضي قدماً وتحويل التحديات إلى فرص».

ووجه بالرقاد الشكر إلى اللجنة البارالمبية الآسيوية على ثقتها، مبيناً أن نادي دبي لأصحاب الهمم ينظر لهذه البطولة على أنها منصة لزرع الأمل وتعزيز التنافس الشريف، مبيناً أنه تم تقديم الدعوة إلى يربول ميرزا بوسينوف، وزير السياحة والرياضة بجمهورية كازاخستان، لحضور البطولة كضيف شرف.

من ناحيته أكد مهدي باقر، أمين عام اللجنة اللجنة البارالمبية العراقية، أن دبي مثلت المنقذ لاستضافة ألعاب الشباب، وخاصة أن الإمارات سباقة لتنظيم أهم الأحداث العالمية، ولا سيما فيما يتعلق برياضة أصحاب الهمم.

وقال سوبرا مانيان رامان ناير، أمين عام اللجنة البارالمبية الماليزية، إن دبي تملك مقومات الوصول بنسخة 2025 إلى آفاق النجاح، كما عودتنا وفق النهج المرسوم من أجل الاستثمار في جيل المستقبل، خصوصاً أن اللاعبين الشباب من أهم الاستثمارات على مستوى القارة الآسيوية.