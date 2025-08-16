السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الإمارات للمواي تاي» للشباب تسجل انطلاقة مميزة بـ77 نزالاً

«الإمارات للمواي تاي» للشباب تسجل انطلاقة مميزة بـ77 نزالاً
16 أغسطس 2025 12:20

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت بطولة الإمارات للمواي تاي المفتوحة للشباب، التي انطلقت أمس في مركز دبي التجاري العالمي، بداية قوية، فيما يتوقع استمرار المنافسات المثيرة في البطولة التي تقام على مدار 3 أيام، بمشاركة 422 مقاتلاً يمثلون 49 نادياً على مستوى الدولة وخارجها.
وتقام البطولة بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، في ضوء أجندة مسابقاته وحرصه واهتمامه على دعم خطط تطوير اللعبة وتقديم أفضل فرص الارتقاء بمسيرتها للمصاف العالمي، لا سيما وأن الاتحاد مقبل على استضافة بطولة العالم للشباب للمواي الشهر المقبل في أبوظبي.
حضر منافسات افتتاح البطولة سورايوت شاسومبات، سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وعلي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج.
وشهدت البطولة في يومها الافتتاحي 77 نزالاً موزعة على الفئات العمرية من 10 إلى 17عاماً، ضمن الدور التأهيلي لمراحل نصف نهائي ونهائيات البطولة، التي تقام تحت إشراف 30 حكماً، في حين ستقام غداً مواجهات اليوم الختامي بنزالات الدور النهائي عند الساعة 10 صباحاً، وتختتم المنافسات عند الساعة 7 مساءً، بتتويج الأبطال الفائزين.

اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
بطولة الإمارات للمواي تاي
