السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب توتنهام: قناعتي بروميرو كقائد للفريق ثابتة!

مدرب توتنهام: قناعتي بروميرو كقائد للفريق ثابتة!
16 أغسطس 2025 12:49

لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
آخر 10 مواسم.. «أقوى انطلاقة» في «البريميرليج»؟
جوارديولا يأمل في بقاء سافينيو مع مانشستر سيتي لسنوات

قال توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إنه لم يشعر بأي قلق بشأن مسألة عقد كريستيان روميرو عندما قرر منحه شارة القيادة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن روميرو دخل آخر عامين في عقده مع توتنهام، وارتبط اسمه بقوة بالانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم، ولكن تم اختياره كقائد للفريق، خلفاً لسون هيونج مين، يوم الأربعاء الماضي.
وبدأ روميرو، الفائز بكأس العالم، كقائد في نهائي الدوري الأوروبي في مايو الماضي، وفور علم فرانك برغبة سون في مغادرة توتنهام في وقت سابق من هذا الصيف، عرف فوراً من سيتولى شارة القيادة. وبسؤاله عن السبب الذي جعله ينتظر طويلاً لمنح روميرو شارة القيادة، أوضح فرانك: «هناك عدة أسباب». وأضاف: «القائد السابق كان سون. تفصيلة بسيطة فقط - كنت سأختار روميرو، مهما كان، بمجرد أن قرر سون الرحيل، لكنه كان لا يزال موجوداً. أيضاً، أعرف اللاعبين بشكل عام، لكنني لا أعرفهم شخصياً، لذا كان ذلك جزءاً من الأمر أيضاً». وقال: «أعلم أنني أرى لاعباً كبيراً وجيداً. ما يعجبني بشأنه والسبب الذي جعلني أختاره قائداً للفريق هو أن لديه صفات قيادية في الملعب. يحظى باحترام كبير من اللاعبين. خارج الملعب أيضاً يضع المعايير».
وأردف:«سأقول إنني عملت معه حالياً عن قرب لأكثر من خمسة أسابيع. رأيت لاعباً ملتزماً للغاية، يتدرب بشكل جيد جداً». وقال:«أعضاء الجهاز الفني قالوا لي أيضاً إنهم لم يروه يتدرب بهذا الشكل الجيد. إنه في مكان جيد للغاية. أرى لاعباً يريد أن يقود الفريق ويدفعه للأمام». وأكمل:«أعتقد أنه عندما تختار قائداً، فإنك تعتقد أنه الأفضل الذي يمكنه مساعدة الفريق مهما كان الحال الآن وأيضاً في المستقبل». وأكد:«الأمر لا يرتبط حقاً بمسألة العقد. بالطبع هو لاعب ممتاز، لذلك أريد أن يبقى لفترة أطول».

توتنهام
هيونج مين سون
آخر الأخبار
بعد انطلاق «البريميرليج» رسمياً.. تعرف على عدد النقاط اللازمة للفوز باللقب
الرياضة
بعد انطلاق «البريميرليج» رسمياً.. تعرف على عدد النقاط اللازمة للفوز باللقب
اليوم 13:07
جوارديولا: إيدرسون الخيار الأول لحراسة مرمى سيتي
الرياضة
جوارديولا: إيدرسون الخيار الأول لحراسة مرمى سيتي
اليوم 13:02
سلوت يشيد بردة الفعل خلال تكريم جوتا
الرياضة
سلوت يشيد بردة الفعل خلال تكريم جوتا
اليوم 12:57
مدرب توتنهام: قناعتي بروميرو كقائد للفريق ثابتة!
الرياضة
مدرب توتنهام: قناعتي بروميرو كقائد للفريق ثابتة!
اليوم 12:49
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي شمال باكستان
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي شمال باكستان
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©