مدرب توتنهام: قناعتي بروميرو كقائد للفريق ثابتة!

لندن (د ب أ)

قال توماس فرانك، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إنه لم يشعر بأي قلق بشأن مسألة عقد كريستيان روميرو عندما قرر منحه شارة القيادة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن روميرو دخل آخر عامين في عقده مع توتنهام، وارتبط اسمه بقوة بالانتقال لصفوف أتلتيكو مدريد بنهاية الموسم، ولكن تم اختياره كقائد للفريق، خلفاً لسون هيونج مين، يوم الأربعاء الماضي.

وبدأ روميرو، الفائز بكأس العالم، كقائد في نهائي الدوري الأوروبي في مايو الماضي، وفور علم فرانك برغبة سون في مغادرة توتنهام في وقت سابق من هذا الصيف، عرف فوراً من سيتولى شارة القيادة. وبسؤاله عن السبب الذي جعله ينتظر طويلاً لمنح روميرو شارة القيادة، أوضح فرانك: «هناك عدة أسباب». وأضاف: «القائد السابق كان سون. تفصيلة بسيطة فقط - كنت سأختار روميرو، مهما كان، بمجرد أن قرر سون الرحيل، لكنه كان لا يزال موجوداً. أيضاً، أعرف اللاعبين بشكل عام، لكنني لا أعرفهم شخصياً، لذا كان ذلك جزءاً من الأمر أيضاً». وقال: «أعلم أنني أرى لاعباً كبيراً وجيداً. ما يعجبني بشأنه والسبب الذي جعلني أختاره قائداً للفريق هو أن لديه صفات قيادية في الملعب. يحظى باحترام كبير من اللاعبين. خارج الملعب أيضاً يضع المعايير».

وأردف:«سأقول إنني عملت معه حالياً عن قرب لأكثر من خمسة أسابيع. رأيت لاعباً ملتزماً للغاية، يتدرب بشكل جيد جداً». وقال:«أعضاء الجهاز الفني قالوا لي أيضاً إنهم لم يروه يتدرب بهذا الشكل الجيد. إنه في مكان جيد للغاية. أرى لاعباً يريد أن يقود الفريق ويدفعه للأمام». وأكمل:«أعتقد أنه عندما تختار قائداً، فإنك تعتقد أنه الأفضل الذي يمكنه مساعدة الفريق مهما كان الحال الآن وأيضاً في المستقبل». وأكد:«الأمر لا يرتبط حقاً بمسألة العقد. بالطبع هو لاعب ممتاز، لذلك أريد أن يبقى لفترة أطول».