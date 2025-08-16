سلوت يشيد بردة الفعل خلال تكريم جوتا

لندن (د ب أ)

أعرب أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن رضاه عن طريقة تعامل لاعبيه مع الليلة العاطفية، التي شهدها ملعب أنفيلد أثناء تكريم دييجو جوتا، خلال المباراة التي فاز فيها الفريق 4/ 2 على بورنموث، في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوفي المهاجم البرتغالي في حادث سيارة مع شقيقه أندريه سيلفا قبل ستة أسابيع، وعادت عائلته لملعب أنفيلد لمشاهدة تدفق المشاعر، الذي أبكى محمد صلاح، صاحب الهدف الرابع، عند صافرة النهاية.

وقال سلوت: «أعتقد أن الشعور الرئيسي يجب أن يكون مدى روعة وقوة التكريم الذي تم تقديمه لجوتا».

وأضاف:«اللافتة التي عرضتها جماهير الكوب (المدرجات الشهيرة في ملعب أنفيلد)، وطريقة غناء «لن تمشي وحيداً أبداً»، وطريقتهم في أداء الأغنية لدييجو قبل المباراة، في الدقيقة الأولى، وبعد 20 دقيقة، وبعد المباراة كلها كانت رائعة وقوية جداً». وأردف: «وبعدها كانت هناك المباراة التي انتهت 4/ 2، حيث حدثت الكثير من الأشياء».

وأكد:«في الحقيقة لم أكن أرغب في الرحيل بعد المباراة لأنني وجدت أجواءً مميزة للغاية، خاصة رد فعل جماهيرنا». وأوضح:«أعتقد أن صلاح شعر، عقب المباراة، بمدى خصوصية تلك اللحظة. ربما شعر أيضاً بالعاطفة لأننا جميعاً كنا نعلم أن عائلة جوتا هنا، زوجته هنا، وأطفاله هنا». وأكد:«بالنسبة لهم، ربما يكون من المميز سماع مدى حب الجماهير له هنا، وما فعله المشجعون. لكننا نشعر أيضاً بمشاعرهم وحجم الحزن الذي يشعرون به». وأردف:«ربما أدت هذه المشاعر المختلطة إلى تأثر صلاح عاطفياً. أعتقد أنني شعرت بنفس المشاعر دون أن أبكي، لكنني بالتأكيد شعرت بنفس المشاعر».