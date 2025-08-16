جوارديولا: إيدرسون الخيار الأول لحراسة مرمى سيتي

لندن (د ب أ)

أكد جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن إيدرسون سيظل الخيار الأول في حراسة مرمى الفريق، وسط التكهنات التي تربط الحارس الدولي البرازيلي بالانتقال إلى تركيا.

وذكرت تقارير أن إيدرسون مهتم بالانتقال للانضمام إلى جالطة سراي، لكن مانشستر سيتي أوضح أنه لا يرغب في بيع الحارس البالغ من العمر 31 عاماً، والذي تبقى له سنة واحدة في عقده.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن مانشستر سيتي ارتبط اسمه بقوة بضم جيانلويجي دوناروما، حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن أنفق بالفعل 27 مليون جنيه إسترليني، لاستعادة جيمس ترافورد من بيرنلي.

ولكن، عند السؤال عمن سيحرس عرين الفريق في مباراته أمام وولفرهامبتون، اليوم السبت، قال جوارديولا إن إيدرسون سيكون الحارس الأساسي. وقال:«حالياً إيدرسون (هو الحارس الأساسي). هو جاهز، نعم». وخلال فترة الانتقالات الصيفية، تعاقد مانشستر سيتي مع تيجاني رييندرز وريان آيت نوري، وريان شرقي، بالإضافة للحارس ماركوس بيتينيلي والشاب سفيري نيبان. ولكن في الموسم الماضي، قال جوارديولا إنه «سيستقيل» إذا كان لديه عدد كبير من اللاعبين في القائمة، وما زال هناك الكثير من العمل للقيام به في رحيل بعض اللاعبين.

ورحل عن الفريق كيفن دي بروين وكايل ووكر وسكوت كارسون، فيما انتقل جاك جريليش لإيفرتون على سبيل الإعارة، كما أعير فيتور رييس، الذي انضم في الشتاء، لفريق جيرونا. وقال جوارديولا: «فترة إعداد ما قبل الموسم حلم. لدينا 40 لاعباً، وهذه ليست مشكلة. فترة إعداد ما قبل الموسم جنة، و45 لاعباً لا بأس، والجميع يقبل ذلك». وأضاف:«بداية من الغد، سيكون لدي لاعبون لا يتم اختيارهم - هذه ليست مشكلة، لأنهم محترفون، ولكن هذا ليس بالأمر الرائع».

وأكد:«يجب أن يكون لديك عدد كاف من اللاعبين بحيث يتنافس الجميع للحصول على فرصة اللعب في مباراة اليوم السبت، حينها يظهرون أفضل ما لديهم». وأردف:«عندما يكون لديك الكثير من اللاعبين، كل أسبوع يتم ترك البعض في المنزل، فهذا لا معنى له. يجب أن تجد الطريقة الصحيحة».