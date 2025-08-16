بعد انطلاق «البريميرليج» رسمياً.. تعرف على عدد النقاط اللازمة للفوز باللقب

معتز الشامي (أبوظبي)

انطلق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/ 2026، رسمياً يوم الجمعة، بفوز ليفربول المثير على بورنموث 4-2، حيث يسعى 20 نادياً نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي. ولكن كم نقطة يجب أن يضعوا نصب أعينهم الحصول عليها للفوز باللقب؟

وفي العام الماضي، انتصر ليفربول، منهياً الموسم بمجموع 84 نقطة في صدارة جدول الترتيب، إلا أن مستواه تراجع بعد تأكيد تتويجه باللقب أواخر أبريل، حيث لم يحصل إلا على نقطتين من أصل 12 نقطة ممكنة، وفي الواقع، كان مجموع نقاط الفوز البالغ 84 نقطة هو الأقل في الآونة الأخيرة، حيث لم يفز بالدوري سوى ليستر سيتي (81) في موسم 2015/ 2016، ومانشستر يونايتد (80) في موسم 2010/ 2011، بنقاط أقل على مدى العقدين الماضيين.

ويبلغ متوسط النقاط التي حصدها أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار 32 عاماً (بما في ذلك المواسم الثلاثة الأولى التي لعبت فيها الأندية 42 مباراة بدلاً من 38 مباراة حالياً) 87.7 نقطة، ومع ذلك، خلال المواسم التسعة التي تولى فيها بيب جوارديولا قيادة مانشستر سيتي، بلغ هذا المتوسط 92.6 نقطة، ما يشير إلى تحسن أداء صفوة الفرق.

فيما فاز مانشستر سيتي باللقب في 6 من المواسم التسعة الماضية، بما في ذلك موسم 2017/ 18، عندما أصبح الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يصل إلى 100 نقطة.

ويتقدم مانشستر سيتي وليفربول «اللذان فازا باثنين من الألقاب الثلاثة الأخرى المتاحة خلال تلك الفترة» بشكل كبير على جميع الأندية الأخرى من حيث متوسط إجمالي النقاط في الموسم في عهد جوارديولا.

لكن إجمالي النقاط النهائية لا يكشف إلا عن نصف الحقيقة، فبينما أنهى فريق سلوت موسم 2024/ 2025 برصيد 84 نقطة، كان بإمكانه في الواقع انتزاع الصدارة برصيد 74 نقطة، نظراً لأن أرسنال احتل المركز الثاني بهذه الحصيلة، وكان فارق الأهداف لديه أقل، ولم يسبق لأي فريق أن فاز باللقب برصيد 74 نقطة فقط، وجاء أقل إجمالي في 3 مواسم متتالية، عندما فاز مانشستر يونايتد باللقب في 1996/ 97 (75)، وأرسنال في 1997/ 98 (78)، ومانشستر يونايتد في 1998/ 99 (79).

وعلى مدار تاريخ حقبة البريميرليج، والتي انطلقت في 1992/ 1993، كان متوسط النقاط المطلوبة للفوز باللقب، وهو في الواقع ما كان مطلوباً للتغلب على الفريق صاحب المركز الثاني، 81.3 نقطة، ومرة أخرى، ارتفع هذا المعدل خلال السنوات التسع منذ تولي جوارديولا مسؤولية مانشستر سيتي، حيث أصبح الفريق بحاجة إلى 84.2 نقطة ليحتل المركز الأول في عهده.

بينما كان أعلى رصيد نقاط لفريق لم يفز باللقب هو 97 نقطة حققها ليفربول، وصيف بطل موسم 2018/ 2019. كان هذا الرصيد كافياً لتتويجهم في جميع مواسم الدوري الإنجليزي الممتاز الـ 33، باستثناء 3 مواسم، حتى الآن، لكنهم خرجوا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي جمع 98 نقطة.

لذا، مقارنةً بما سبق، واجه ليفربول إحدى أسهل المهام مؤخراً للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وسيُظهر الزمن ما إذا كان تحدي لقب موسم 2025 /2026 سيكون أكثر صعوبة.