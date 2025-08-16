السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ماريسكا متفائل بموسم مختلف

ماريسكا متفائل بموسم مختلف
16 أغسطس 2025 15:16

لندن (د ب أ)

يعتقد إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أنه يملك فريقاً أقوى من الفريق الذي كان يملكه في الموسم الماضي، ولكنه رفض وصف فريقه بأنه مرشح للفوز بلقب الدوري.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ماريسكا بدأ موسمه الأول مع تشيلسي بشكل جيد، وفي منتصف الموسم وُجد في منتصف جدول الترتيب، قبل أن ينهي الموسم في المركز الرابع.
وبعد إضافة المزيد من اللاعبين هذا الصيف مثل جواو بيدرو وليام ديلاب، فإن البعض يتوقع أن يتواجد تشيلسي في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذه الموسم.
وقال ماريسكا:«بالتأكيد نحن أفضل من الموسم الماضي. بالطبع سنواجه الفترة الصعبة بشكل أفضل مقارنة بالموسم الماضي».
وأضاف:«قلت هذا عندما بدأنا الموسم الماضي، كنا بعيدين للغاية عن الفرق التي تنافس والتي تهيمن على الكرة الإنجليزية».
وأردف:«الآن نحن أقرب، والخطوة التالية هي الاقتراب أكثر ومحاولة المنافسة معهم».
وبسؤاله عما إذا كان فريقه بإمكانه المنافسة مع فرق مثل ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي هذا الموسم، قال المدرب الإيطالي: «نحن جيدون بما يكفي لمحاولة الفوز على كريستال بالاس، هذا ما أعتقده».
ويستضيف تشيلسي فريق كريستال بالاس، غداً الأحد، المنتشي بفوزه بلقب الدرع الخيرية عقب التغلب على ليفربول بركلات الترجيح.

إنزو ماريسكا
تشيلسي
الدوري الإنجليزي
