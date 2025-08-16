4 ميداليات تمنح «العين للشطرنج» وسام التألق في بطولة الإمارات

العين (الاتحاد)

واصل نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية تألقه في الساحة المحلية، محققاً حضوراً ذهبياً لافتاً في بطولات الإمارات الفردية للشطرنج التي أقيمت في دبي، بمشاركة نخبة من أقوى المواهب على مستوى الدولة.

وانتزع أبطال النادي 4 ميداليات في مختلف الفئات، بينها ميداليتان ذهبيتان، ليواصل النادي تفوقه هذا الموسم ويستحوذ على 25% من إجمالي جميع البطولات الفردية للذكور والإناث التي نظمها اتحاد الشطرنج.

وتوج البطل غيث سعيد النعيمي بلقب بطل الإمارات في فئة تحت 20 سنة، بعد أداء قوي ومستوى ثابت على مدار 7 جولات تصدر بها الترتيب بجدارة.

وفي فئة تحت 16 سنة للإناث، أحرزت المتألقة موزة ناصر الشامسي الذهبية بعد سيطرة مطلقة على مجريات المنافسات.

حقق أحمد يونس الخميري المركز الثالث والميدالية البرونزية في فئة تحت 12 سنة، بعد منافسات شرسة امتدت على 9 جولات، فيما أحرزت زينب المعمري برونزية فئة تحت 20 سنة سيدات، عقب أداء مميز أمام نخبة اللاعبات.

الجدير بالذكر أن البطلة الإماراتية وافية المعمري كانت قد خطفت الأضواء في البطولة ذاتها، بعدما قدّمت أداءً مذهلاً تُوّجت على إثره بالميدالية الذهبية في فئة السيدات، محرزة 8 نقاط من 9 مباريات، لتتربع على عرش الشطرنج النسائي الإماراتي بجدارة.

كما تألق النجم الواعد زايد محمد آل علي في فئة تحت 10 سنوات، محققاً ذهبية ثمينة بعد أن جمع 7.5 نقطة من 9 جولات، مؤكداً موهبته الصاعدة وثقة النادي في جيل المستقبل.

وقال عبدالله الراشدي، نائب رئيس النادي: «هذه النتائج ليست وليدة الصدفة، بل ثمرة عمل وجهد مستمرين من اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وهي رسالة واضحة بأن نادي العين يسير بثبات نحو الريادة في اللعبة على مستوى الدولة».

وأضاف المستشار يوسف العفريت الكويتي، عضو مجلس الإدارة والأمين المالي للنادي: «هذه الحصيلة الذهبية تعكس التزام النادي برعاية المواهب وتوفير البيئة المثالية لصناعة الأبطال، ونسعى لمواصلة هذا الزخم في البطولات القادمة».

واختتم مسؤولو النادي بالتأكيد على أن هذه الحصيلة المشرّفة تمثل دافعاً قوياً لمواصلة المنافسة على المراكز الأولى في جميع الاستحقاقات المقبلة، وترسيخ مكانة النادي كقلعة ذهبية في رياضة الشطرنج الإماراتي.