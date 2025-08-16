سيمينيو الضحية.. الرابطة الإنجليزية تحقق في أول إساءة العنصرية!

لندن (د ب أ)

ذكرت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إنها ستجري تحقيقاً شاملاً بعدما توقفت مباراة ليفربول وبورنموث التي أقيمت في أنفيلد، في افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما أبلغ أنطوان سيمينيو عن تعرضه لإساءة عنصرية من أحد المشجعين.

وأوقف الحكم أنتوني تايلور اللعب في الدقيقة 29 وتحدث مع المدربين أرني سلوت (ليفربول) وأندوني إيراولا (بورنموث)، قبل أن يستدعي قائدي الفريقين فيرجيل فان دايك وآدم سميث لمقاعد البدلاء.

وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن رجال الشرطة توجهوا لغرفة الحكم بين الشوطين، بينما تم قراءة رسالة مناهضة للتمييز أمام جماهير أنفيلد. وذكر بيان لرابطة الدوري الإنجليزي:«مباراة ليفربول وبورنموث توقفت بشكل مؤقت خلال الشوط الأول بعد ورود تقرير عن إساءة تمييزية من الجماهير، استهدفت أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث».

وأضاف البيان:«يأتي ذلك تماشياً مع بروتوكول رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لمناهضة التمييز داخل الملعب».

وأكد البيان:«سيتم الآن التحقيق بالكامل في الحادثة التي وقعت في أنفيلد. نحن نقدم دعمنا الكامل للاعب والناديين».

وأوضح البيان:«العنصرية ليس لها مكان في رياضتنا، أو في مجتمعنا. سنواصل العمل مع الأطراف المعنية والسلطات لضمان أن تكون ملاعبنا بيئة شاملة ومرحبة للجميع».

ونشر سيمينيو رسالة عنصرية تلقاها على حسابه بانستجرام، وبها رسالة «متى يتوقف هذا». وعلمت (بي أيه ميديا) أن ميتا، الشركة الأم لانستجرام، تحقق في الأمر وستتخذ إجراءً ضد التعليقات والحسابات العدائية. وذكرت شرطة ميرسيسايد إنه تم إخراج رجل يبلغ من العمر 47 عاماً، من الملعب ويجري حالياً تحقيق بعد التأكد من هويته.