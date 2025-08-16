برشلونة يقيد راشفورد وجارسيا قبل مباراة مايوركا في «الليجا»



برشلونة (رويترز)



تمكن برشلونة من قيد مهاجمه الجديد ماركوس راشفورد، والحارس جوان جارسيا، في الوقت المناسب، للمشاركة في المباراة الافتتاحية لبطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم على ملعب مايوركا السبت.

وأعلن برشلونة أن راشفورد وجارسيا ضمن تشكيلة المدرب هانزي فليك لرحلة الفريق إلى مايوركا.

وتعاقد برشلونة مع راشفورد الشهر الماضي قادماً من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، بينما انضم جارسيا من إسبانيول في يونيو الماضي.

وبسبب التعقيدات المرتبطة بقواعد اللعب المالي النظيف، كان الفريق الكتالوني يبذل جهوداً لتسجيل اللاعبين، بعد أن أنفق على التعاقدات والأجور أكثر مما حققه من إيرادات لمواسم عدة.

وبات الملفان التعريفيان لراشفورد وجارسيا متاحين على الموقع الإلكتروني لرابطة الدوري الإسباني، رغم غياب ملفي اللاعب جيرارد مارتن، والحارس شتينسني مما يشير إلى أن برشلونة ربما يرتب أولوياته في تسجيل اللاعبين، إذا لم يتمكن من إتمام قيدهم دفعة واحدة.

خفف برشلونة جزءاً من مشاكله بشأن التسجيل بعد مفاوضات داخلية تتعلق بالقائد مارك-أندريه تير شتيجن.

ورفض الحارس الألماني في البداية توقيع اتفاق بشأن إجازة طبية طويلة المدى من شأنها أن تسمح للنادي باستغلال 80 بالمئة من راتبه، مما يساعد في الامتثال للقواعد المالية.

وغاب تير شتيجن عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، بعد إجراء عملية جراحية وجُرد من شارة القيادة ثم استعادها بعد الموافقة على الاتفاق.