جلاسنر: كريستال بالاس «مفعم بالثقة»



لندن (د ب أ)



قال أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم، إن لاعبي ومشجعي كريستال بالاس يعتقدون أن بإمكان الفريق الفوز على أي منافس في الجولة الافتتاحية من الدوري الممتاز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن كريستال بالاس خالف التوقعات، ليفوز على مانشستر سيتي، ويُتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي، وتبع هذا بالفوز على ليفربول بركلات الترجيح، ليُتوج بلقب الدرع الخيرية الأحد الماضي، ويفتتح كريستال بالاس مبارياته بالدوري بمواجهة فريق تشيلسي الأحد.

وقال جلاسنر: «أعتقد أن هناك أشياءً لا يمكنك قياسها، أعتقد، عندما وصلنا وكنا متأخرين في الشوط الأول أمام فريق، مثل ليفربول، ربما لم نكن نملك الثقة لتحقيق التعادل والفوز بالمباراة، هذه المرة في الاستراحة (في مباراة الدرع الخيرية)، كان الجميع هادئاً ومسترخياً، وحللوا الوضع فقط».

وأضاف: «ربما كان هناك بعض التعديلات التي يمكننا القيام بها، كان لدينا الإيمان الصادق، الإيمان العميق بأننا لا زلنا قادرين على الفوز بالمباراة، وربما ليس فقط في غرفة الملابس، إذا سألت جميع مشجعي كريستال بالاس عند نهاية الشوط الأول هل تعتقدون أن الفريق قادر على الفوز؟، أعتقد أن كل واحد منهم كان سيجيب بنعم».

وقال: «أعتقد أن هذا هو أكبر إنجاز لي، أن أصنع هذا الثقة داخل الفريق، داخل اللاعبين، بأننا قادرون على الفوز بالمباريات، هذا لا يعني أننا سنفعل ذلك في كل عطلة نهاية أسبوع، بل فقط أن يكون لديك هذا الثقة والاطمئنان في اللاعبين، وفي النادي، وأعتقد أن هذا إنجاز ضخم وهذا ما نريد المواصلة عليه».