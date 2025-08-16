رسالة فان دايك إلى ليفربول!



لندن (د ب أ)



اعترف فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بأن التعاقد مع مدافع إضافي، من شأنه أن يسرع تطور الفريق الحالي، ولكن حتى العودة لسوق الانتقالات، يتعين عليه مواصلة العمل بقوة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أنه قبل بضع ساعات فقط من الفوز 4-2 على بورنموث، الذي استغل بعض نقاط الضعف الدفاعية التي أبرزها كريستال بالاس في كأس الدرع الخيرية الأسبوع الماضي، أعلن نادي ليفربول عن التعاقد مع المدافع جيوفاني ليوني البالغ من العمر 18 عاماً، قادماً من بارما.

وسيواجه ليفربول نيوكاسل وأرسنال، قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية، وقال المدافع فان دايك إنه في ظل عدم وجود حل سريع، يقع على عاتق اللاعبين واجب التألق دفاعياً، بعد أن تم كشفهم بسهولة مرتين.

وقال:«يمكنك القول إنه يجب علينا تسريع التحسن، لكن ذلك يعتمد على سوق الانتقالات، علينا التركيز على ما هو موجود الآن».

وأضاف: «أعتقد أنه من الناحية الدفاعية تحسنت الأمور كثيراً عما كان عليه الحال في المباراة الأخيرة، ولكن ما زلنا بحاجة للكثير من العمل».

وأوضح: «قال المدرب بالفعل إننا نلعب بظهير أيمن (جيرمي فريمبونج) جاء من الدوري الألماني، ويبلغ 24 عاماً، ويحاول الاعتياد على الطريقة التي ندافع بها، نلعب بميلوس كيركيز، وهو ظهير صغير في السن، متحمس للغاية ومليء بالطاقة، ويحاول التعود على طريقة لعبنا».

وقال: «الأمر يحتاج إلى وقت، وهذا طبيعي تماماً، لكننا لعبنا أيضاً من دون لاعب الوسط، رايان جرافينبرج، الذي غاب بسبب الإيقاف، ويجب أن نواصل العمل، هذا هو الشيء المهم، وأن نحاول الحفاظ على شباكنا نظيفة، تلقينا هدفين في لحظة انتقالية كان يجب أن نكون أفضل فيها، هذا ما علينا العمل عليه».