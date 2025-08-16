إنريكي يكشف عن هدفه مع سان جيرمان



باريس (أ ف ب)



قال مدرب باريس سان جيرمان بطل أوروبا، والدوري الفرنسي لكرة القدم، الإسباني لويس إنريكي، إن هدفه هذا الموسم هو «مواصلة كتابة التاريخ»، والفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية توالياً، بعد باكورة ألقابه في المسابقة القارية الأم في الموسم الماضي.

وأوضح مدرب برشلونة و«لا روخا» السابق في مؤتمر صحفي، عشية أول مباراة لفريقه في «ليج 1» أمام نانت، الأحد: «مواصلة كتابة التاريخ هدفي الأساس منذ اليوم الأول لوصولي، نحن نحقق ذلك الآن، ولكن من الصعب جداً رؤية فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا مرتين توالياً، هذا هو هدفنا، فنحن نملك الطموح، وندرك أن الأمر سيكون صعباً، ولكن من الطبيعي أن نملك هذه العقلية، سيعتمد الأمر علينا وعلى مستوانا».

وعندما سُئل عن كيفية البقاء في القمة، بعد فوزه بخمسة ألقاب هذا العام (دوري أبطال أوروبا، الكأس السوبر الأوروبية، الدوري، كأس فرنسا وكأس الأبطال)، أجاب المدرب البالغ 55 عاماً: «الأصعب هو الاستمرار في عدم القدرة على التنبؤ بنتائجنا».

وأضاف: «ولهذا، علينا تغيير بعض الأمور، السعي للابتكار جزء لا يتجزأ منا، نخوض نقاشات كثيرة في الجهاز الفني، كثير من الناس لا يفهمون إلا عند الفوز، ولكن بعد ذلك، علينا أن نسعى للتطور، علينا أن نخرج من منطقة راحتنا، وقد قلت ذلك كثيراً للاعبين».

وأعرب مدرب سان جيرمان عن رضاه من الصفقات التي قام بها النادي الباريسي خلال سوق الانتقالات، حيث تعاقد مع حارسي المرمى لوكا شوفالييه، والشاب الإيطالي ريناتو مارين (19 عاماً)، والمدافع الأوكراني إيليا زابارني.

وقال لويس إنريكي إن ظهير بورنموث الإنجليزي السابق، الغائب عن التشكيلة التي فازت بالكأس السوبر الأوروبية في أوديني على توتنهام الإنجليزي بركلات الترجيح، رغم سفره مع الوفد الباريسي، سيكون ضمن التشكيلة في رحلة نانت.

وأردف: «لسنا بحاجة إلى الكثير من اللاعبين، لقد أنجزنا العمل بالفعل قبل عام أو عامين، علينا أن نبقى منفتحين على سوق الانتقالات، هو أمر إلزامي، لكن لا مشكلة لدينا، علينا أن نحافظ على هدوئنا وتماسكنا، لكن تعدد لاعبي فريقنا يسمح لنا بتغطية جميع المراكز، أنا سعيد جداً باللاعبين الذين انضموا إلينا».