«دوري تحت 23» مسرح إبداع المهاجم المواطن



معتصم عبدالله (أبوظبي)



تنطلق الأحد منافسات «النسخة الـ17» من «دوري المحترفين تحت 23 عاماً»، بإقامة 4 مباريات تجمع الظفرة مع شباب الأهلي على استاد حمدان بن زايد، والشارقة مع دبا على استاد «الملك»، والبطائح مع العين على استاد خالد بن محمد، والنصر مع كلباء على استاد آل مكتوم، على أن تختتم الجولة الاثنين بمباريات الوحدة مع عجمان، الجزيرة مع خورفكان، وبني ياس مع الوصل.

ويتصدر العين «حامل اللقب» قائمة إنجازات الدوري برصيد 8 ألقاب آخرها الموسم الماضي 2024-2025، يليه شباب الأهلي في «الوصافة» برصيد 3 ألقاب، فيما شملت قائمة الأبطال كلاً من الجزيرة «2008-2009»، الشارقة «2015-2016»، الوحدة «2016-2017»، النصر «2017-2018»، وكلباء «2023-2024»، فيما لم تستكمل المسابقة موسم 2019- 2020 بداعي «جائحة كورونا».

وتتجه الأنظار في البطولة إلى سباق الهداف وجائزة «الحذاء الفضي» المقدمة من رابطة المحترفين، والتي فرض فيها «المهاجم المواطن» هيمنته على صدارة الهدافين في «14 نسخة سابقة»، رغم تغير مسميات البطولة بين «دوري الرديف»، و«دوري تحت 21»، و«دوري تحت 23 عاماً».

ويقف منصور المنهالي نجم الوحدة، والمتوج بلقب الهداف في آخر موسمين متتاليين «2023-2024 ب17 هدفاً، و2024-2025 بـ18 هدفاً»، على رأس قائمة المهاجمين المواطنين الذين تُوجوا بالجائزة، إلى جانب حمد الحوسني، حمد الأحبابي «الظفرة»، شهاب أحمد، محمد ناصر، علي عيد «العين»، جمال معروف «النصر»، سلطان سيف «الوحدة»، شاهين سرور، وأحمد العطاس «الجزيرة»، سعيد أحمد، جويلهيرم دا سيلفا «شباب الأهلي».

وتشهد النسخة الجديدة استمرار السماح بمشاركة «الحارس المقيم»، شرط أن يكون مسجلاً من الموسم السابق إذا كان من مواليد 2005، أو من مواليد 2006 وما بعد، في حال تسجيله حديثاً، ويُحتسب ضمن فئة اللاعبين المقيمين.

كما تسمح اللوائح بتسجيل 10 لاعبين حداً أقصى من الفئات التالية: اللاعبون المقيمون ممن تجاوزوا 16 عاماً، اللاعب المحلي المقيم من مواليد 2005، إضافة إلى 7 لاعبين من قائمة الفريق الأول حداً أقصى «من بينهم حارس مرمى واحد فقط»، على ألا يتواجد أكثر من 7 لاعبين من هذه الفئات داخل الملعب في وقت واحد، مع منع الاستعانة بحارس أجنبي في حالات الطرد أو الإصابات، باستثناء الحالات التي لا تتبقى فيها تبديلات متاحة.

مباريات الأحد

الظفرة – شباب الأهلي 18:05

الشارقة – دبا 18:05

البطائح – العين، 18:05

النصر – كلباء 18:05

مباريات الاثنين

الوحدة – عجمان 18:05

الجزيرة – خورفكان 18:05

بني ياس – الوصل 18:05



