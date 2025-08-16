أستون فيلا «المنقوص» ينتزع «نقطة ثمينة» من نيوكاسل



لندن (أ ف ب)



انتزع أستون فيلا المنقوص تعادلاً ثميناً من دون أهداف من ضيفه نيوكاسل يونايتد، في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وافتتحت المرحلة الجمعة، حيث استهل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه، بفوز صعب على بورنموث 4-2.

وحافظ أستون فيلا على سجله خالياً من الخسارة على ملعبه «فيلا بارك» في 22 مباراة توالياً في مختلف المسابقات، في حين فشل في تحقيق فوزه السادس في مبارياته السبع الأخيرة في عقر داره على نيوكاسل، حيث يعود الفوز الأخير للضيوف إلى يناير 2024 بنتيجة 3-1.

ولم يدخل الإسباني أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، أي تغييرات جذرية على تشكيلته الاعتيادية في الموسم الماضي، باستثناء الدفع بالوافد الجديد الحارس الهولندي ماركو بيزوت بدلاً من الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الموقوف.

وبيزوت هو الوجه الجديد الوحيد الذي شارك أساسياً في اللقاء، في حين جلس الوافد الآخر المهاجم الإيفواري إيفان جيساند القادم من نيس الفرنسي، مقابل 26 مليون جنيه إسترليني على دكة البدلاء.

في المقابل، غاب عن صفوف نيوكاسل مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك، بعدما أبلغ النادي، حسب التقارير، برغبته في مغادرة «سانت جيمس بارك» للانضمام إلى ليفربول.

وتشير تقارير إلى أن إيزاك (25 عاماً) الذي ساعد نيوكاسل على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وإنهاء صيامه عن الألقاب الذي دام 56 عاماً في الموسم الماضي، بالفوز بكأس الرابطة على حساب ليفربول بالذات، يرفض التدرّب أو اللعب في محاولة لإجباره على مغادرة النادي الذي انضم إليه من ريال سوسيداد الإسباني في عام 2022.

وفرض نيوكاسل بقيادة مدربه إيدي هاو، هيمنته على الشوط الأول، من دون أن يتمكن من هز الشباك.

ولم تكد تمضي 3 دقائق، حتى حصل نيوكاسل على فرصة خطيرة، بعد هجمة مرتدة، وضعت الوافد الجديد من نوتنجهام فوريست المهاجم السويدي أنتوني إيلانجا بمواجهة الحارس بيزوت، وسدد كرة قوية تصدى لها الأخير بنجاح، قبل أن تصل مجدداً إلى أنتوني جوردون الذي قاد الهجوم بغياب إيزاك سددها فوق المرمى.

وهدد جوردون مرمى المضيف مرتين، إلّا أن الحارس الهولندي كان بالمرصاد في المناسبتين (8 و16)، وحاول المدافع السويسري فابيان شار من قرابة 22 متراً، لكن الكرة مرت بعيداً (28).

وتدارك استون فيلا أداءه السيئ في الشوط الأول، فاستهل الثاني ضاغطاً لتصل الكرة بعد ركنية إلى الفرنسي بوباكار كامارا تابعها رأسية وتصدى لها الحارس بوب (47)، ليعود الأخير ويقف بالمرصاد لتسديدة أولي واتكينز من داخل المنطقة (65).

وتلقت جهود أستون فيلا ضربة قوية بطرد مدافعه إيزري كونسا بالبطاقة الحمراء، إثر إعاقته جوردون الذي كان يتوجه للانفراد بالمرمى بعد تمريرة من إيلانجا (66).

وضغط نيوكاسل من أجل النقاط الثلاث، مستفيداً من التفوق العددي، لكن تسديدة هارفي بارنز «على الطاير» المتجهة إلى المرمى تصدى لها البولندي ماتي كاش (77)، ثم منع بيزوت المهاجم جوردون من التسجيل (92).