مدرب إيفرتون يطلب من جريليش حل المشكلة التهديفية



لندن (د ب أ)



يأمل الأسكتلندي ديفيد مويس، المدير الفني لفريق إيفرتون، في أن يسهم التعاقد مع جاك جريليش في حل مشكلة التهديف بالفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب الإنجليزي انضم إلى إيفرتون على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسجل إيفرتون 42 هدفاً فقط في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، أقل من أي فريق آخر في المسابقة، باستثناء ثلاثي قاع الترتيب، وقال مويس: «أعتقد أن جاك يمكنه اللعب في عدة مراكز».

وأضاف: «أنه لا يفقد الكرة سريعاً لكن هدفي هو وضع جاك في مكان يمكنه من خلاله الإبداع أكثر وصنع الفرص لنا، ويمكنه تسجيل الأهداف وصناعتها، أنه تحدٍ كبير لجاك لذلك أتطلع لرؤية أستجابته».

واسترجع مدرب ويستهام السابق، التأثير الذي أحدثه جيسي لينجارد، حينما انضم للفريق ذاته على سبيل الإعارة قادماً من مانشستر يونايتد في عام 2021، وتحدى جريليش لفعل الأمر ذاته.

وقال مدرب إيفرتون: «ربما لم يكن من المتوقع أن يحقق جيسي لينجارد هذا النجاح، وربما كان مرهقاً نوعاً ما، أعتقد أن جيسي جاء وسجل 10 أهداف في 12 مباراة، وهو رقم قريب للغاية وعاد للمنتخب الإنجليزي بسبب أدائه المميز».

وأضاف: «إذا قام جاك بالعمل نفسه الذي قام به جيسي لينجارد، سيكون ذلك قصة رائعة لجاك لأنه سيكون عام مهم بالنسبة لإنجلترا مع اقتراب كأس العالم، لقد رأيته هنا لبضعة أيام ويبدو أنه في حالة رائعة».