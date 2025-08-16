السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سيمينيو يشكر عالم الكرة بعد الدعم في «الإساءة»

سيمينيو يشكر عالم الكرة بعد الدعم في «الإساءة»
16 أغسطس 2025 18:33

 
لندن (د ب أ)

قال أنطوان سيمينيو، لاعب فريق بورنموث الإنجليزي لكرة القدم، إن رد الفعل على بلاغه عن تعرضه لإساءة عنصرية من أحد مشجعي ليفربول أظهر كرة القدم في أفضل صوره.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت الجمعة في أنفيلد بين ليفربول وبورنموث توقفت في الشوط الأول، بعد أن قام مشجع بالإساءة إلى سيمينيو.
وأدان ممثلو الفريقين الواقعة بشدة، بينما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أنها ستبدأ تحقيقاً كاملاً في الواقعة.
وكتب سيمينيو على وسائل التواصل الاجتماعي: «الليلة الماضية في أنفيلد ستظل معي للأبد- ليس بسبب كلمات شخص واحد، بل بسبب الطريقة التي وقف بها كل أفراد عائلة كرة القدم سوياً».
وأضاف: «لزملائي في بورنموث الذين دعموني في هذه اللحظة، للاعبي ليفربول، والجماهير التي أظهرت شخصيتها الحقيقية، لمسؤولي رابطة الدوري الممتاز الذين تعاملوا مع الموقف باحترافية، شكراً لكم، كرة القدم أظهرت أفضل وجه لها عندما كانت هناك حاجة لذلك».
وأردف: «بتسجيل هذين الهدفين شعرت وكأنني أتحدث اللغة الوحيدة التي تهم حقاً على أرض الملعب. لهذا السبب ألعب - من أجل لحظات مثل هذه، من أجل زملائي في الفريق، ومن أجل كل من يؤمن بما يمكن أن تكون عليه هذه اللعبة الجميلة، ورسائل الدعم الكثيرة من جميع أنحاء عالم كرة القدم تذكرني بسبب حبي لهذه الرياضة، نستمر في المضي قدماً سوياً».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
بورنموث
