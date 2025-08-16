ليوني إلى ليفربول.. «الشاب العملاق» يباركه ساكي!



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، تعاقده مع المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني، قادماً من بارما في صفقة بلغت قيمتها نحو 26 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى متغيرات، وأثارت الصفقة الانتباه ليس فقط بسبب صغر سن اللاعب (18 عاماً)، أو قامته الفارعة (1.95 متر)، بل لأن المدرب الأسطوري أريجو ساكي منحه مباركته، واعتبره «مكسباً كبيراً» للفريق الإنجليزي.

كتب ساكي الذي صنع أمجاد ميلان في نهاية الثمانينيات، وأشرف على أسماء خالدة مثل باولو مالديني وفرانكو باريزي وأليساندرو كوستاكورتا، في عموده بصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»: «أشعر أن ليفربول حقق صفقة رائعة، تابعت ليوني عن قرب في النصف الثاني من الموسم الماضي، إنه شاب مجتهد، متواضع، يتمتع بعقلية صلبة، أراه أساسياً في دفاع إيطاليا لسنوات مقبلة».

وتابع ساكي رداً على الانتقادات بشأن خبرة اللاعب المحدودة «17 مباراة فقط في الكالتشيو»، قائلاً: «الموهبة لا تعرف عمراً، يمكن أن تخوض 200 مباراة وتظل بلا جودة، بينما أظهر ليوني قدرات هائلة منذ ظهوره الأول».

خطوة ليفربول تأتي في ظل تراجع استقرار خط دفاعه، فيرجيل فان دايك بلغ الرابعة والثلاثين، مستقبل إبراهيما كوناتي غير مؤكد مع اقتراب عقده من نهايته، بينما عانى جو جوميز من إصابات متكررة، ولم يشارك سوى مرة واحدة في 2025، لذلك، يمثل ليوني رهاناً استراتيجياً على المدى المتوسط والطويل.

وبدأ ليوني مسيرته في بادوفا وشارك للمرة الأولى في دوري الدرجة الثالثة الإيطالي بعمر 16 عاماً وثلاثة أشهر، انتقل بعدها معاراً إلى سامبدوريا، حيث خاض 12 مباراة في الدرجة الثانية، تميز خلالها بالصلابة الدفاعية والإحصاءات اللافتة» 1.8 اعتراض كرة لكل 90 دقيقة، 4.2 إبعاد، و2.6 إبعاد بالرأس، دون أن يرتكب أخطاء مباشرة تؤدي إلى فرص خطيرة.

وكان بارما استقطبه مقابل خمسة ملايين يورو في صيف 2024، وبعد بداية متأرجحة تحت المدرب فابيو بيكيا، نال ثقة خلفه كريستيان كيفو الذي اعتمد عليه أساسياً في 10 من آخر 13 مباراة بالدوري، وبرز ليوني بشكل خاص في الفوز على يوفنتوس (1-0) حين تفوق في ستة من أصل سبعة اشتباكات ثنائية، وكذلك في مواجهة نابولي حين أوقف روميلو لوكاكو بصلابة ومنعه من تشكيل أي خطورة.

وفي الكالتشيو، فاز ليوني بنسبة 63% من مواجهاته الهوائية، وهو أعلى معدل للاعبين دون 19 عاماً، كما سجل هدفه الوحيد من ضربة رأسية أمام كالياري.

وعلى الأرض، خاض 44 مواجهة فردية فاز بـ 26 منها (59.1%)، وحقق 14 تدخلاً ناجحاً، وهو ضعف ما حققه أي لاعب آخر تحت 18 عاماً في الدوري الإيطالي.

وبالمقارنة بزملائه المستقبليين في ليفربول، لا يزال بحاجة للتطور في البناء من الخلف، ففي بارما، لمس الكرة بمعدل 59 مرة لكل 90 دقيقة، مقابل 90 ل‍فان دايك، و78 لكوناتي، دقة تمريراته جيدة (88.7%) رغم أن فريقه امتلك نسبة استحواذ منخفضة (44.4%)، إلا أن تمريراته الطويلة تحتاج إلى تحسين (32% فقط ناجحة).

أما عن رأي الإعلام الإيطالي في اللاعب، فقد وصف الصحفي الإيطالي دانييلي فيسيكيلا بأنه مدافع يقرأ اللعب بشكل رائع، وقال: «هو على نهج مالديني الذي كان يقول إذا اضطررت للتدخل، فهذا يعني أنني ارتكبت خطأ في التمركز، ليوني يملك القدرة نفسها على الاستباق».

ورغم أن ليفربول عادة ما يتجنب التعاقد مع لاعبين يملكون خبرة محدودة، إلا أن بيانات وإحصاءات ليوني كانت مقنعة بما يكفي لإدارة «الريدز» للمغامرة، لكن يتوقع أن يتم إشراك اللاعب سريعاً ضمن الفريق الأول للمنافسة مع فان دايك وكوناتي وجوميز، ما يجعله أحد أبرز المواهب الدفاعية المنتظرة في أوروبا، وفي أنفيلد، سيبدأ المدافع الإيطالي فصلاً جديداً من مسيرته القصيرة الواعدة، وسط توقعات بأن يكون حجر الأساس في دفاع ليفربول لسنوات مقبلة، تماماً كما تنبأ ساكي.