السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

حارس يونيون برلين يغادر المستشفى بعد إغماء كأس ألمانيا

حارس يونيون برلين يغادر المستشفى بعد إغماء كأس ألمانيا
16 أغسطس 2025 19:04

 
برلين (د ب أ)

ذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن فريدريك رونو، حارس يونيون برلين، غادر المستشفى بعدما شعر بالدوار خلال اللقاء الذي اكتسح فيه فريقه منافسه جوترسلو 5 - صفر، في الدور الأول بكأس ألمانيا لكرة القدم.
ولم يكشف النادي الألماني حتى الآن عن حالة اللاعب، لكن بيلد أكدت أنه سافر عائداً إلى العاصمة وفريقه.
وتم استبدال رونو بعد دقائق من بداية الشوط الثاني من المباراة التي فاز بها فريقه، حيث جلس الحارس البالغ من العمر 33 عاماً على الأرض في حالة إعياء ومسح على وجهه مراراً وتكراراً.
وسارع الطاقم الطبي لمساعدته على أرض الملعب، حيث قاموا بتبريد رأسه ورقبته في درجة حرارة وصلت إلى 30 درجة مئوية.
وقال شتيفن باومجارت، المدير الفني للفريق في تصريحات للصحفيين: «شعر بالدوار فجأة والجميع يدرك أنه ليس من الحراس الذين يتركون مرماهم من تلقاء نفسه».
ودخل ماتيو راب كبديل لرونو في المباراة، وذكرت «بيلد» أن رونو سيخضع لفحوص طبية في برلين للتعرف على السبب الحقيقي لما حدث.

ألمانيا
كأس ألمانيا
يونيون برلين
