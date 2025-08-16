السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
سيميوني: أتلتيكو مدريد مطالب بالتطور بعد الصفقات الجديدة

16 أغسطس 2025 19:32

 
لندن (د ب أ)

قال الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، إنه يرغب في أن يبدأ فريقه الموسم بأداء قوي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن أتلتيكو مدريد تعاقد مع سبعة لاعبين هذا الموسم لدعم قائمته، وهم أليكس بايينا وجوني كاردوسو وماتيو روجيري وتياجو ألمادا ومارك بوبيل وديفيد هانكو وجياكومو راسبادوري.
وتحصل كل الوجوه الجديدة في الفريق على فرصة المشاركة للمرة الأولى، حينما يسافر أتلتيكو مدريد إلى برشلونة لمواجهة فريق إسبانيول في أولى مبارياته بالدوري الإسباني الأحد.
وقال سيميوني في مؤتمر صحفي قبل المباراة: «علينا دائماً أن نتطور، يجب أن يستمر النادي في التطور بنفس الأسلوب الذي يتطور به النادي».
وأضاف: «اللاعبون في حالة جيدة لكنهم سيحتاجون إلى إثبات ذلك على أرض الملعب، ومن ثم سنكون في المكان الذي نستحقه».
وتابع مدرب أتلتيكو مدريد: «التغييرات دائماً أمر جيد طالما أنها تلبي احتياجاتنا، لا أعرف إذا كان التغيير هو الكلمة الصحيحة، سأستخدم كلمة تطور».

الدوري الإسباني
الليجا
أتلتيكو مدريد
سيميوني
برشلونة
إسبانيول
