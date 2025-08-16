الشرطة الإنجليزية تفتح تحقيقاً بعد الإساءات ضد سيمينيو أمام ليفربول

لندن (أ ف ب)



أعلنت الشرطة الإنجليزية فتح تحقيق بعد إساءات عنصرية تعرّض لها المهاجم الغاني لنادي بورنموث أنطوان سيمينيو من طرف أحد مشجعي ليفربول، خلال مواجهة الفريقين في افتتاح موسم 2026 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وصرّح الجناح الغاني أن الإساءات العنصرية التي وُجّهت إليه ستبقى في ذاكرته «إلى الأبد»، مضيفاً «ليس بسبب كلمات شخص واحد، بل لأن عائلة كرة القدم بأكملها توحّدت» لدعمه.

وتوقفت المباراة التي حسمها ليفربول 4-2 على بورنموث، في الدقيقة 29، بعدما أبلغ سيمينيو عن إساءات عنصرية وجّهها إليه أحد مشجعي «الريدز»، وهو رجل يبلغ من العمر 47 عاما طُرد لاحقاً من الملعب.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي بعد المباراة، فتح تحقيق داخلي، كما عبّرت عن دعمها الكامل للاعب.

وأكّدت الرابطة في بيان لها أنها «ستعمل مع الجهات المعنية والسلطات لضمان أن توفّر ملاعبنا بيئة شاملة ومرحبة بالجميع».