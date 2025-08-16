السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة يتفوق على دبا بـ«ثلاثية»

الشارقة يتفوق على دبا بـ«ثلاثية»
16 أغسطس 2025 20:28

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقب «أدنوك للمحترفين» بـ «ثنائية» أمام الظفرة
«دوري تحت 23» مسرح إبداع المهاجم المواطن


حصد الشارقة أول 3 نقاط، بالفوز على دبا بملعبه 3-1، ضمن «الجولة الأولى» من «دوري أدنوك للمحترفين»، سجل «الثلاثية»، عثمان كمارا، وفراس بالعربي، وسلطان السعدي في الدقائق 42 و63، 97، فيما أحرز محمود المرضي هدف دبا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وهو «الانتصار 29» للشارقة أمام «الفرق الصاعدة»، خسر «الملك» جهود كايو لوكاس في منتصف الشوط الأول، بعد شعوره بالإصابة في «العضلة الخلفية»، ولعب كمارا بدلاً منه.
وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق بلغت الإثارة قمنها من الفريقين، حيث نجح عثمان كمارا في إهداء الشارقة هدف التقدم برأسية في الدقيقة 42، وبعدها اقتنص محمود المرضي هدف التعادل لدبا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
وفي الشوط الثاني، شكل ميلوني إزعاجاً لدفاع «النواخذة» من خلال الكرات العرضية، ودفع ميلوش مدرب الشارقة بالبرازيلي إيجور كورنادو بدلاً من بوبليتي، وشهدت الدقيقة 63 الهدف الثاني للضيوف بتوقيع فراس بالعربي إثر تسديدة زاحفة من خارج المنطقة.
ونجح اللاعب الشاب سلطان السعدي الذي لعب بدلاً من ماناج في إضافة الهدف الثالث للشارقة في الدقيقة 97، بعد تمريرة إيجور كورنادو، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 3-1.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
دبا الفجيرة
آخر الأخبار
ترامب وبوتين يتجهان إلى المؤتمر الصحفي عقب محادثاتهما
الأخبار العالمية
قمة ألاسكا: بوتين طالب بانسحاب أوكرانيا من دونتسك
اليوم 21:17
ريتشارليسون يتوهج في «ثلاثية» توتنهام أمام بيرنلي
الرياضة
ريتشارليسون يتوهج في «ثلاثية» توتنهام أمام بيرنلي
اليوم 21:08
مدرب نيوكاسل يطالب بحل واضح بشأن مستقبل إيزاك
الرياضة
مدرب نيوكاسل يطالب بحل واضح بشأن مستقبل إيزاك
اليوم 21:06
طومسون يُسقط لايلز في «سباق السرعة»
الرياضة
طومسون يُسقط لايلز في «سباق السرعة»
اليوم 21:04
شباب الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقب «أدنوك للمحترفين» بـ «ثنائية» أمام الظفرة
الرياضة
شباب الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقب «أدنوك للمحترفين» بـ «ثنائية» أمام الظفرة
اليوم 21:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©