الشارقة يتفوق على دبا بـ«ثلاثية»

علي معالي (أبوظبي)



حصد الشارقة أول 3 نقاط، بالفوز على دبا بملعبه 3-1، ضمن «الجولة الأولى» من «دوري أدنوك للمحترفين»، سجل «الثلاثية»، عثمان كمارا، وفراس بالعربي، وسلطان السعدي في الدقائق 42 و63، 97، فيما أحرز محمود المرضي هدف دبا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وهو «الانتصار 29» للشارقة أمام «الفرق الصاعدة»، خسر «الملك» جهود كايو لوكاس في منتصف الشوط الأول، بعد شعوره بالإصابة في «العضلة الخلفية»، ولعب كمارا بدلاً منه.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق بلغت الإثارة قمنها من الفريقين، حيث نجح عثمان كمارا في إهداء الشارقة هدف التقدم برأسية في الدقيقة 42، وبعدها اقتنص محمود المرضي هدف التعادل لدبا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، شكل ميلوني إزعاجاً لدفاع «النواخذة» من خلال الكرات العرضية، ودفع ميلوش مدرب الشارقة بالبرازيلي إيجور كورنادو بدلاً من بوبليتي، وشهدت الدقيقة 63 الهدف الثاني للضيوف بتوقيع فراس بالعربي إثر تسديدة زاحفة من خارج المنطقة.

ونجح اللاعب الشاب سلطان السعدي الذي لعب بدلاً من ماناج في إضافة الهدف الثالث للشارقة في الدقيقة 97، بعد تمريرة إيجور كورنادو، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 3-1.