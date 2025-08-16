السبت 16 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

شباب الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقب «أدنوك للمحترفين» بـ «ثنائية» أمام الظفرة

شباب الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقب «أدنوك للمحترفين» بـ «ثنائية» أمام الظفرة
16 أغسطس 2025 21:02

 
معتصم عبدالله (دبي)

استهل شباب الأهلي حملة الدفاع عن لقب «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الجديد 2025-2026، بفوز مستحق على ضيفه الظفرة العائد إلى «دوري الأضواء»، بعد تتويجه بدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، وذلك بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد راشد ضمن «الجولة الأولى».
ووضع المهاجم بالا بصمته الأولى مبكراً، عندما افتتح التسجيل لـ«الفرسان» في الدقيقة 14، بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة، ليسجل أول أهداف الموسم الجديد في «أدنوك للمحترفين».
وعزز رينان فيكتور تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني في الدقيقة 24، بعدما ارتقى برأسية قوية، لترجمة عرضية متميزة من زميله فيدريكو كارتابيا من الجهة اليسرى، مانحاً فريقه أفضلية مريحة مع نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، حاول الظفرة تقليص الفارق، والعودة إلى أجواء اللقاء، إلا أن خبرة لاعبي شباب الأهلي، وحُسن تنظيمهم الدفاعي، حال دون تغيير النتيجة، ليحصد «الفرسان» أول ثلاث نقاط في مشوار الموسم، فيما تلقى «الفارس» الخسارة في أول اختبار له بعد العودة إلى «دوري المحترفين».

 

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الظفرة
