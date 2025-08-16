طومسون يُسقط لايلز في «سباق السرعة»



خورزوف (أ ف ب)



تفوق العداء الجامايكي كيشان طومسون على البطل الأولمبي الأميركي نواه لايلز في سباق 100 متر، في لقاء خورزوف البولندي لألعاب القوى مسجلاً زمناً قدره 9:87 ثانية، وفي المقابل سجل لايلز 9:90 ثانية، وحل ثالثاً مواطنه كيني بدناريك (9:96 ثانية).

وانطلق طومسون كالسهم وحافظ على تقدمه على الرغم من نهاية سباق لافتة للأميركي.

والمواجهة كانت الأولى بين العداءين منذ نهائي سباق 100 في دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف الماضي عندما حل طومسون ثانياً خلف الأميركي.

وقال طومسون «مهمتي إنجاز العمل الذي أقوم به وهذا ما حصل».

وستكون المواجهة مرتقبة بين الاثنين أيضاً في بطولة العالم ألعاب القوى التي تستضيفها طوكيو، بعد أقل من شهر حيث سيتوج الفائز بسباق السرعة الشهير، بلقب أسرع عداء في العالم.

وحقق النرويجي كارستن وارهولم فوزاً رائعاً في سباق 400 متر حواجز مسجلاً 46:28 ثانية في ثالث أسرع زمن في التاريخ وراء رقمه القياسي العالمي (45:94 ثانية) ورقم الأميركي راي بنجامين (46:19 ثانية).

وبعد 4 أيام من تحطيمه الرقم القياسي العالمي للمرة الـ13 في مسيرته، اكتفى السويدي الطائر أرماند دوبلانتيس بتحقيق الفوز في مسابقة القفز بالزانة مسجلا 6:10 متر.

وبدا السويدي متعباً جراء الجهد الكبير الذي خوله تسجيل رقمه القياسي في لقاء بودايست الثلاثاء الماضي (6:29 متر) ولم يحاول القفز على ارتفاع 6:30 متر.

وحققت العداءة البريطانية كيلي هودجكينسون صاحبة ذهبية سباق 800 متر في الألعاب الأولمبية، عودة مظفرة إلى الملاعب وذلك بعد غياب عن المضمار دام أكثر من عام، محققة أفضل توقيت في هذه المسافة هذا العام مسجلة 1:54:74 دقيقة.

ولم تخض البريطانية التي عانت من إصابات عدة، أي سباق منذ تطويق عنقها بالمعدن الأصفر في الألعاب الأولمبية.

وأحرزت الأميركية ميليسا جيفرسون-وودن المركز الأول في سباق 100 متر مسجلة 10:66 ثانية، في حين كان الفوز من نصيب الجامايكية شيريكا جاكسون بطلة العالم مرتين في سباق 200 متر مسجلة 22:17 ثانية.

وأكدت العداءة الهولندية فيمكه بول سيطرتها على سباق 400 متر مسجلة أفضل زمن هذا العام (51:91 ثانية).