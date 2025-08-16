مدرب نيوكاسل يطالب بحل واضح بشأن مستقبل إيزاك

لندن (د ب أ)



طالب إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد، بإيجاد حل واضح لمستقبل ألكسندر إيزاك، مهاجم الفريق.

أشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى أن نيوكاسل تأثر بوضوح بغياب إيزاك عن انطلاقة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث تعادل الفريق بدون أهداف أمام أستون فيلا الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

خرج إيزاك من حسابات إيدي هاو، حيث يحاول المهاجم السويدي الضغط على إدارة النادي للرحيل هذا الصيف، وذلك بعد رفض عرض ضخم من ليفربول لبيعه قبل أسابيع قليلة من فترة الانتقالات الجارية.

قال هاو «نريد حلاً، وهنا أقصد نفسي وكذلك الإدارة واللاعبين وجميع من ينتمي للنادي، لأننا بحاجة لموقف واضح هذا الموسم».

أضاف مدرب نيوكاسل «أي موسم في الدوري الإنجليزي الممتاز يبقى صعباً للغاية، لذا لسنا بحاجة لتشتيت أفكارنا أو إحداث خلل بالفريق».

استدرك «لكنني بالتأكيد لست متحكما في ذلك، بل أعتقد أن هناك شخص واحد فقط هو من يتحكم في الأمور».

وأكد إيدي هاو أيضاً «لم يتغير شيء، الباب سيبقى مفتوحا أمامه، وعليه أن يقرر ما يريده، هذه أسرع طريقة لحل الأمر، لكن يبقى القرار والحل بيد ألكسندر، لأنني لا أسيطر عليه».

واصل «بالتأكيد سنفتقد لاعبا بحجم إيزاك، فهو هداف وقيمة كبيرة».

وبشأن إمكانية الفوز على أستون فيلا حال تواجد ألكسندر إيزاك، رد هاو «لسنا أغبياء لنفكر بطريقة مختلفة، ولكن علينا الاهتمام باللاعبين المتاحين هنا، والحديث عن أدائهم».

وأتم تصريحاته «من السهل على اللاعبين الشعور بالسلبية والبحث عن أعذار، ولكن مستوانا لم يتأثر بذلك».