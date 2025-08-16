الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

لاعب كريستال بالاس يقترب من توتنهام

لاعب كريستال بالاس يقترب من توتنهام
16 أغسطس 2025 21:28

 
لندن (د ب أ)

اقترب إيبرتشي إيزي، لاعب كريستال بالاس من الانتقال إلى توتنهام.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن اللاعب الدولي الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع ناديه كريستال بالاس على عدم مشاركته أمام تشيلسي، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.
وكان إيزي لاعباً مهماً ومؤثراً في مشوار كريستال بالاس للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الماضي، كما أنه شارك في الفوز على ليفربول بضربات الترجيح وتحقيق الدرع الخيرية الأسبوع الماضي.
وكان اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً، والذي ارتبط بالرحيل عن ناديه، قد انضم إلى كريستال بالاس قادماً من كوينز بارك رينجرز في عام 2020، كما أنه شارك في 11 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
كريستال بالاس
توتنهام
