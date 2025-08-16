الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
لاعب لايبزج يفضل تشيلسي على بايرن ميونيخ

لاعب لايبزج يفضل تشيلسي على بايرن ميونيخ
16 أغسطس 2025 21:30

 
لندن (د ب أ)

كشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن تشافي سيمونز، هدف تشيلسي في سوق الانتقالات مهتم فقط بالانتقال إلى النادي اللندني رغم محاولات بايرن ميونيخ للفوز بهذه الصفقة.
أضافت أن تشيلسي في مفاوضات مستمرة مع لايبزج طوال الصيف الجاري، سعيا ليكون سيمونز تاسع صفقة للفريق الإنجليزي.
وتابعت أنه رغم عدم التوصل لاتفاق بعد، فإن سيمونز «22 عاماً» الذي شارك في 28 مباراة دولية، وسجل هدف هولندا في خسارتها أمام إنجلترا بقبل نهائي يورو 2024، لا يهتم بالانتقال إلى البايرن بطل الدوري الألماني بل يصر على الانضمام لصفوف النادي اللندني.
وكان لايبزيج حريصاً على استعادة مهاجمه السابق كريستوفر نكونكو بعد عامين مخيبين للآمال في تشيلسي، بسبب كثرة الإصابات، ولكن الفرنسي الدولي لا يرغب في العودة مجددا إلى ناديه السابق، ليقضي على أي فرصة لاستغلاله في صفقة تبادلية لضم سيمونز.
ويجيد سيمونز أداء مهام الوسط المهاجم والجناح، ويبقى خياراً هجومياً أكثر مرونة من نكونكو، حيث يسعى إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي لمواصلة تعزيز خط الهجوم بعد التعاقد مع جيمي جيتنز من بوروسيا دورتموند، والجناح البرازيلي إستيفاو ويليان، والثنائي ليام ديلاب وجواو بيدرو.
في المقابل، استغنى تشيلسي عن جواو فيليكس ونوني مادويكي، ومن المقرر أن يلحق بهما نكونكو «27 عاماً»، بعدما خرج من خطط ماريسكا للموسم الجديد.
يبدأ تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يستضيف كريستال بالاس، الأحد، ويسعى للبناء على إنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول الترتيب.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
بايرن
