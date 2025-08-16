الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اختتام بطولة الجاليات في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

اختتام بطولة الجاليات في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج
16 أغسطس 2025 21:49

 
أبوظبي (وام)

اختتمت منافسات بطولة «الجاليات المقيمة» ضمن النسخة الـ31 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، بمشاركة 118 لاعباً ولاعبة يمثلون 58 جالية.
وتوج فريق الجالية الإيرانية باللقب، بعد أن جمع 12 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات وتعادلين.
وحل فريق الجالية الفلبينية (أ) في المركز الثاني بفوزه في 6 مباريات مقابل خسارة واحدة أمام فريق الجالية الإيرانية، فيما جاء فريق الجالية الفلبينية (ب) في المركز الثالث، بعدما حقق أربعة انتصارات و3 تعادلات.
وتتواصل فعاليات المهرجان الأحد بالجولة الثالثة من بطولة الأساتذة، إلى جانب انطلاق منافسات فئة المخضرمين «فوق 50 عاماً»، و«الشطرنج العائلي».
وأقيمت الجولة الثانية من بطولة الأساتذة وهي الفعالية الرئيسية في المهرجان، وشهدت تنافسا بين 206 لاعبين ولاعبات من تصنيف 2300 نقطة فما فوق، من نخبة نجوم اللعبة عالمياً، وقارة آسيا.
كما أقيمت الجولة الثانية من البطولة المفتوحة للفئة (أ) بمشاركة 212 لاعباً ولاعبة، للاعبين الدوليين تصنيف 2299 نقطة ومادون، والمفتوحة للفئة (ب)، وشهدت منافسة قوية بين 320 لاعباً ولاعبة، من الدوليين تصنيف 1999 نقطة ومادون. وانطلقت اليوم، فعاليات بطولة الناشئين عمر 16 سنة، ومادون بمشاركة 315 لاعباً ولاعبة.
يذكر أن المهرجان يقام خلال الفترة من 15 إلى 24 أغسطس الجاري، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في فندقي «راديسون بلو» وسانت ريجيس في أبوظبي، بمجموع جوائز تبلع نصف مليون درهم، ويشهد 27 بطولة.

الإمارات
أبوظبي
مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج
مجلس أبوظبي الرياضي
