الرياضة

ليون يبدأ الحقبة الجديدة بانتصار

16 أغسطس 2025 21:43


باريس (أ ف ب)

عاد ليون بالفوز من أرض مضيفه لنس 1-0 في المرحلة الأولى من بطولة فرنسا لكرة القدم التي افتتحت بفوز رين على مرسيليا بالنتيجة ذاتها.
وسجل المهاجم الجورجي جورج ميكوتادزه هدف المباراة الوحيد (45+1).
بدأ ليون حقبة جديدة بعد رحيل مالكه السابق رجل الأعمال الأميركي جون تكستور بسبب مشكلات مالية أودت بناديه إلى الدرجة الثانية بقرار من هيئة الرقابة المالية في فرنسا، قبل أن ينجح في استئنافه بعد تعيين رئيسة جديدة هي ميشيل كانج التي نجحت بإقناع الهيئة بالعودة عن قرارها، مؤكدة بأن النادي يملك الإمكانيات المادية اللازمة لخوض موسم 2026.
وخسر ليون جهود جناحه ريان شرقي لمصلحة مانشستر سيتي الإنجليزي نهاية الموسم الفائت، لكنه يعتمد على لاعبين أمثال الجناح البلجيكي ماليك فوفانا وميكوتادزه وقائده المخضرم كورنتان توليسو.
وكان فوفانا أبرز نجوم المباراة وتوج جهوده بتمريرة الكرة الحاسمة التي جاء منها هدف الفوز في نهاية الشوط الأول.

