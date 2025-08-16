الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

شطرنج الشارقة يحتفل باليوم الوطني الهندي

شطرنج الشارقة يحتفل باليوم الوطني الهندي
16 أغسطس 2025 21:59

الشارقة (الاتحاد)

احتفل نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بيوم الاستقلال الهندي الذي يصادف 15 أغسطس من كل عام، بتنظيم بطولة اليوم الوطني الهندي للشطرنج الخاطف، بالتعاون مع القنصلية الهندية في دبي وأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج.
وشهد حفل الافتتاح والمنافسات حضور الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، وساتيش كومار سيفان، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي والإمارات الشمالية، ولالو صامويل، رئيس مجلس الأعمال والمهن الهندي في الشارقة، وفيصل الحمادي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، مدير الأكاديمية، وموهيت ميربوري، المدير العام لشركة أغاري إنترناشيونال، إلى جانب عدد من الشخصيات، إضافة إلى الفنان الكوميدي الهندي جيتو فيرما الشهير بـ «جوجو».
وأسفرت نتائج البطولة عن فوز الهندي فيهان دومير بالمركز الأول، بعدما جمع 8.5 نقطة من 9 جولات، متفوقاً على 105 لاعبين شاركوا في المنافسات، وحل الفلبيني سانتياغو ريجي ميل ثانياً برصيد 7.5 نقطة، متساوياً مع الهندي توم ماثيو الذي جاء في المركز الثالث.
ووجه الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الشكر إلى ساتيش كومار سيفان القنصل العام للهند على حضوره ومشاركته في فعاليات البطولة، مهنئاً الشعب الهندي بمناسبة الذكرى الـ79 للاستقلال، ومؤكداً أن مثل هذه الأحداث تعزز العلاقات والروابط بين البلدين.
كما شدّد على حرص النادي على تنظيم البطولة لمشاركة الجالية الهندية في احتفالاتها، خاصة أنها تُعد من أكبر الجاليات المهتمة برياضة الشطرنج في الدولة، حيث يشارك لاعبوها باستمرار في البطولات المحلية والدولية المقامة في الإمارات، وباتوا جزءاً مهماً من نسيج «لعبة الأذكياء»، مشيراً إلى أن الهند تُعد من أبرز الدول المتقدمة في هذه الرياضة وتملك أبطالاً عالميين.

الإمارات
الشارقة
الهند
الشطرنج
نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
