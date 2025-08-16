مانشستر سيتي.. «إنذار رباعي»



لندن (أ ف ب)



استهل مانشستر سيتي مهمة استرداد لقب بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم بشكل لافت، إثر فوزه على مضيفه ولفرهامبتون برباعية نظيفة ضمن المرحلة الأولى، موجهاً رسالة شديدة اللهجة لجميع منافسيه.

وسجل الأهداف النروجي إرلينج هالاند (34 و61) والهولندي تيجاني رايندرس (37) والفرنسي ريان شرقي (81).

وكان السيتي تُوج بطلا أربع مرات توالياً، وبات أول فريق يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الدوري، لكنه خرج خالي الوفاض الموسم الماضي من جميع المسابقات وذهب لقب بطل الدوري إلى ليفربول.

بدأ المدرب الإسباني بيب جوارديولا في تجديد دماء الفريق في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، عندما تعاقد مع المصري عمر مرموش والإسباني جونساليس، والمدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، قبل أن يعزز صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية بضم الهولندي تيجاني رايندرس، والفرنسي ريان شرقي، والجزائري ريان آيت-نوري، والحارس جيمس ترافورد، وذلك بعد رحيل صانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين إلى نابولي.

كان إيقاع المباراة بطيئاً في نصف الساعة الأول، قبل أن يضرب السيتي بهدفين في غضون ثلاث دقائق عندما تابع هالاند من مسافة قريبة كرة عرضية متنقة من ريكو لويس (34).

وسرعان ما أضاف رايندرس الثاني، عندما استثمر كرة من النروجي أوسكار بوب ليتابعها بعيداً عن متناول حارس ولفرهامبتون البرتغالي جوزيه سا (37).

وأضاف هالاند الثالث (61) وأنهى شرقي الذي نزل بديلاً قبل ذلك بقليل، مهرجان الأهداف بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة (81).