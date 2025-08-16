العين يتفوق على البطائح ولابا يسجل «الهدف 9000»



معتز الشامي ( العين)

فاز العين على ضيفه البطائح 2-1، على استاد هزاع بن زايد، في «الجولة الأولى» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وأحرز هدفي «الزعيم» لابا كودجو وعبد الكريم تراوري في الدقيقتين 45 و82، فيما سجل عزيز جانييف هدف البطائح في الدقيقة 69، وبهذه النتيجة، يحصد «البنفسج» أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

امتلك العين زمام المبادرة الهجومية مع بداية اللقاء، وسجل لابا كودجو هدف التقدم من هجمة مرتدة في الدقيقة 5 لكن تم إلغاؤه بسبب التسلل، ورد البطائح بتسديدة صاروخية في الدقيقة 14، لكن خالد عيسى حارس «الزعيم» تصدى لها ببراعة، وأنقذ كرة أخرى بعدها بدقائق، وفي الدقيقة 45، أحرز لابا كودجو الهدف الأول للعين، ليصبح صاحب الهدف الذي يحمل رقم «9000» في تاريخ «دوري المحترفين».

وفي الشوط الثاني، واصل العين ضغطه الهجومي على مرمى البطائح، وأهدر نسيم الشاذلي فرصة تسجيل الهدف الثاني، وأحرز لابا هدفاً في الدقيقة 59 ألغاه الحكم للتسلل، كما شهدت الدقيقة 67 تدخل تقنية «الفار» لإلغاء هدف للعين، واحتساب ضربة جزاء لمصلحة البطائح يترجمها عزيز جانييف إلى هدف التعادل في الدقيقة 69، ويرد عبد الكريم تراوري بالهدف الثاني للعين من رأسية متقنة داخل شباك البطائح في الدقيقة 82، وظلت المباراة سجالاً بين الفريقين حتى صافرة النهاية، بفوز «الزعيم» 2-1.