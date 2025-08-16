الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النصر يكسب كلباء برأسية «مدافع»

النصر يكسب كلباء برأسية «مدافع»
16 أغسطس 2025 22:47

 
فيصل النقبي ( كلباء )

أخبار ذات صلة
العين يتفوق على البطائح ولابا يسجل «الهدف 9000»
شباب الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقب «أدنوك للمحترفين» بـ «ثنائية» أمام الظفرة


حقق النصر فوزاً مهماً على كلباء بهدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد كلباء، ضمن ««الجولة الأولى» من دوري «أدنوك للمحترفين»، وسجل الهدف المدافع جوستافو أليكس، في الدقيقة 56.
ألغى الحكم هدفاً للنصر بداعي التسلل في الشوط الأول الذي شهد أفضلية وخطورة لـ «العميد»، مقابل صمود دفاعي من «النمور» وخطورة في الفترة الأخيرة من الشوط.
وتألق الكولومبي كيفن في صفوف «الأزرق»، وكان مصدر الخطورة بتحركاته ومهاراته، وكان وراء أكثر من فرصة خطرة لفريقه، ونجح النصر خلال الشوط الثاني في افتتاح التسجيل عن طريق جوستافو أليكس برأسية متقنة سكنت الشباك في الدقيقة 56.
 

دوري أدنوك للمحترفين
النصر
اتحاد كلباء
آخر الأخبار
ممارسة الرياضة
الترفيه
خطوات قليلة يوميا تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين
17 أغسطس 2025
انفجار سيارة في دمشق
الأخبار العالمية
انفجار سيارة في دمشق
17 أغسطس 2025
رئيس الدولة يعزي في ضحايا الفيضانات في باكستان
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في ضحايا الفيضانات في باكستان
اليوم 23:43
برشلونة يدشن الحملة في «الليجا» بـ «ثلاثية»
الرياضة
برشلونة يدشن الحملة في «الليجا» بـ «ثلاثية»
اليوم 23:43
الذكاء الاصطناعي يبتكر مضادات حيوية جديدة تقهر البكتيريا المقاومة للأدوية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يبتكر مضادات حيوية جديدة تقهر البكتيريا المقاومة للأدوية
اليوم 23:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©