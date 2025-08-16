النصر يكسب كلباء برأسية «مدافع»



فيصل النقبي ( كلباء )



حقق النصر فوزاً مهماً على كلباء بهدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد كلباء، ضمن ««الجولة الأولى» من دوري «أدنوك للمحترفين»، وسجل الهدف المدافع جوستافو أليكس، في الدقيقة 56.

ألغى الحكم هدفاً للنصر بداعي التسلل في الشوط الأول الذي شهد أفضلية وخطورة لـ «العميد»، مقابل صمود دفاعي من «النمور» وخطورة في الفترة الأخيرة من الشوط.

وتألق الكولومبي كيفن في صفوف «الأزرق»، وكان مصدر الخطورة بتحركاته ومهاراته، وكان وراء أكثر من فرصة خطرة لفريقه، ونجح النصر خلال الشوط الثاني في افتتاح التسجيل عن طريق جوستافو أليكس برأسية متقنة سكنت الشباك في الدقيقة 56.

