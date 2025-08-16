الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يدشن الحملة في «الليجا» بـ «ثلاثية»

برشلونة يدشن الحملة في «الليجا» بـ «ثلاثية»
16 أغسطس 2025 23:43

 
مايوركا (د ب أ)

أخبار ذات صلة
سيميوني: أتلتيكو مدريد مطالب بالتطور بعد الصفقات الجديدة
برشلونة يقيد راشفورد وجارسيا قبل مباراة مايوركا في «الليجا»


فاز برشلونة على مضيفه ريال مايوركا 3- صفر، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وجاء الفوز الأول لحامل اللقب، ليؤكد على عزمه الدفاع عن لقبه في الموسم الجديد، في انتظار نتائج الجولة وخاصة المنافس التقليدي والغريم الأزلي ريال مدريد الذي يواجه أوساسونا يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى.
وتقدم برشلونة في الدقيقة السابعة عن طريق رافينيا، قبل أن يسجل فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 23، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل لامين يامال الهدف الثالث لبرشلونة.
وتعرض مانو مورلانيس لاعب مايوركا للطرد في الدقيقة 33، بعد عرقلة على لامين يامال، لينال البطاقة الصفراء الثانية.
ولم تتوقف معاناة مايوركا عند ذلك الحد، ليتعرض مهاجمه فيدات موريكي للطرد في الدقيقة 39، بعد تدخل بالقدم على جسم الحارس جوان جارسيا، ليقرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجهه.
ويلعب برشلونة في الجولة المقبلة مع مضيفه ليفانتي يوم 23 من الشهر الجاري، ويحل مايوركا ضيفاً في اليوم ذاته على سيلتا فيجو.

 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ريال مايوركا
رافينيا
لامين يامال
فرناندو توريس
آخر الأخبار
ممارسة الرياضة
الترفيه
خطوات قليلة يوميا تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين
17 أغسطس 2025
انفجار سيارة في دمشق
الأخبار العالمية
انفجار سيارة في دمشق
17 أغسطس 2025
رئيس الدولة يعزي في ضحايا الفيضانات في باكستان
علوم الدار
رئيس الدولة يعزي في ضحايا الفيضانات في باكستان
اليوم 23:43
برشلونة يدشن الحملة في «الليجا» بـ «ثلاثية»
الرياضة
برشلونة يدشن الحملة في «الليجا» بـ «ثلاثية»
اليوم 23:43
الذكاء الاصطناعي يبتكر مضادات حيوية جديدة تقهر البكتيريا المقاومة للأدوية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يبتكر مضادات حيوية جديدة تقهر البكتيريا المقاومة للأدوية
اليوم 23:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©