عجمان والوحدة.. «الحوار 27» في «دوري المحترفين»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



تُختتم اليوم «الجولة الأولى» من «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بثلاث مباريات تجمع عجمان والوحدة، على استاد راشد بن سعيد، وخورفكان مع الجزيرة، على استاد صقر بن محمد القاسمي، والوصل وبني ياس على ملعب زعبيل في دبي.

وترفع الأندية الستة شعار «البداية الإيجابية» لانطلاقة مشوارها في الدوري، حيث يعتمد «البرتقالي» في المواجهة أمام ضيفه «العنابي» على خبرات مدربه الصربي جوران، الذي يقود عجمان للموسم الثاني على التوالي، والرابع في مشواره مع الفريق، بعدما سبق له قيادة الوحدة في موسم 2023-2024.

في المقابل، يصنع البرتغالي خوسيه مورايس ظهوره الأول مع الوحدة، وستكون مباراة الليلة هي الـ27، في تاريخ مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين»، حيث فاز عجمان في 8 مباريات، مقابل 13 مباراة للوحدة، والتعادل في 5 لقاءات. يُذكر أن الفريقين التقيا في الجولة الأولى من الموسم الماضي 2024-2025، وفاز الوحدة 1-0 على ملعبه.

ويستضيف استاد صقر بن محمد القاسمي بخورفكان مباراة «النسور» وضيفه «فخر أبوظبي»، في مواجهة مرتقبة بين خبرات الوطني حسن العبدولي، مدرب خورفكان الحالي، والمدرب السابق لدبا الحصن في الموسم الماضي، أمام منافسه المغربي حسين عموتة، الذي يقود الجزيرة للموسم الثاني على التوالي.

ويأمل خورفكان في انطلاقة إيجابية بمشواره في الدوري، بعدما حقق الفوز في مباراة افتتاحية واحدة، مقابل الخسارة في 5 مواجهات أخرى، في الوقت الذي حقق فيه الجزيرة الفوز في 11 من أصل 16 مباراة افتتاحية، مقابل التعادل في مباراتين. وتتجه الأنظار في «مسك الختام» صوب استاد زعبيل، الذي يشهد مواجهة الوصل وضيفه بني ياس في الظهور الرسمي الأول للمدربين البرتغالي لويس كاسترو مع «الإمبراطور»، والبلغاري إيفايلو بيتيف مع «السماوي»، وتُعد هذه المرة الرابعة التي يلتقي فيها الفريقان في الجولة الافتتاحية، حيث تعادلا 3-3 في 2009، وفاز بني ياس 4-1 في 2020، فيما فاز الوصل 1-0 في 2021.