الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميسي يصنع ويسجل ويقود إنتر ميامي للفوز على جالاكسي

ميسي يصنع ويسجل ويقود إنتر ميامي للفوز على جالاكسي
17 أغسطس 2025 10:18

واشنطن (أ ب)
سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً وصنع مثله، ليقود فريقه إنتر ميامي للفوز على لوس أنجلوس جالاكسي 3 / 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدوري الأميركي لكرة القدم.
وأهدر ميسي العديد من الفرص السهلة للتسجيل بعد العودة من الإصابة، ولكن في الدقائق الأخيرة من اللقاء تمكن من تسجيل هدف التقدم لفريقه وصنع هدف تأكيد الفوز.
ولم يبدأ ميسي اللقاء، ولكنه شارك كبديل مع بداية الشوط الثاني، وذلك بعد غيابه عن آخر مباراتين للفريق بسبب إصابة في أوتار الركبة اليمنى، التي تعرض لها في مباراة الفريق أمام نيكاكسا المكسيكي في كأس الدوريات يوم 2 أغسطس.
وبطريقته المعتادة راوغ ميسي مدافعي لوس أنجلوس جالاكسي، ثم سدد كرة قوية بقدمه اليسرى من مسافة بعيدة ليضع فريقه في المقدمة بنتيجة 2 / 1 في الدقيقة 84.
بعدها صنع هدف لويس سواريز بتمريرة بكعب القدم ليمنح إنتر ميامي التقدم بفارق هدفين. وكان هذا هو الهدف التاسع عشر لميسي، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الأميركي. وكان إنتر ميامي بحاجة لهذا الفوز، خاصة بعد تراجعه للمركز السادس في المجموعة الشرقية، بعد الخسارة 1 / 4 أمام أورلاندو سيتي الأسبوع الماضي.
وكان جوردي ألبا وضع إنتر ميامي في المقدمة في الشوط الأول، بعدما استلم تمريرة بينية رائعة من سيرخيو بوسكيتس. وتمكن لوس أنجلوس جالاكسي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 59 عن طريق جوزيف باينتسيل.
يذكر أن لوس أنجلوس جالاكسي هو بطل كأس الدوري الأميركي، ولكنه حالياً يقبع في المركز الأخير في المجموعة الغربية.

أخبار ذات صلة
الأهلي يعلن جاهزية إمام عاشور طبياً
«موسكويم» تُخلّد أولى لحظات مولر مع «فانكوفر»
ميسي
إنتر ميامي
الدوري الأميركي
آخر الأخبار
العين يصيب الهدف ويطالب بتطوير آليات التحكيم
الرياضة
العين يصيب الهدف ويطالب بتطوير آليات التحكيم
اليوم 13:25
برنتفورد يُبرم صفقة قياسية بتعاقده مع واتارا
الرياضة
برنتفورد يُبرم صفقة قياسية بالتعاقد مع واتارا
اليوم 13:21
المخيم الصيفي لكلية "الإمارات للتطوير التربوي" يعزز التراث ويدعم الابتكار الرقمي
علوم الدار
المخيم الصيفي لكلية "الإمارات للتطوير التربوي" يعزز التراث ويدعم الابتكار الرقمي
اليوم 13:10
علماء.. 20 بالمئة من الأراضي الرطبة في العالم قد تختفي عام 2050
التعليم والمعرفة
علماء.. 20 بالمئة من الأراضي الرطبة في العالم قد تختفي عام 2050
اليوم 13:02
"محمد بن راشد للإسكان" تطلق مبادرة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع شرطة دبي
علوم الدار
"محمد بن راشد للإسكان" تطلق مبادرة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع شرطة دبي
اليوم 12:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©