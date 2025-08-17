«سينسيناتي للتنس».. سينر وألكاراز في «صدام البطل»

لندن (د ب أ)

يصطدم الإيطالي يانيك سينر بالإسباني كارلوس ألكاراز في نهائي بطولة سينسيناتي المفتوحة للتنس مساء اليوم، وذلك بعدما تمكن المصنفان الأول والثاني على العالم من الفوز بمباراتيهما في الدور قبل النهائي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن سينر، المصنف الأول على العالم، سيلتقي مع ألكاراز، المصنف الثاني، في تكرار لنهائي بطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون، اللتين أقيمتا في وقت سابق من هذا الصيف.

واحتفل سينر بعيد ميلاده الـ 24 بإيقاف الانطلاقة المفاجئة للفرنسي تيرينس أتمان، المشارك ببطاقة دعوة (وايلد كارد)، بعدما تغلب عليه 7/ 6 (7/ 4) و6/ 2.

وكان أتمان، المصنف رقم 136 على العالم، والذي لم يسبق له دخول قائمة المئة الأوائل، لكنه سيرتقي الآن إلى المركز 69، نداً قوياً لسينر في المجموعة الافتتاحية، ولكن حامل اللقب رفع إيقاعه في الشوط الفاصل قبل أن يحسم المباراة بسهولة في المجموعة الثانية.

وكان هذا هو الانتصار الـ 26 على التوالي لسينر على الملاعب الصلبة والـ 12 على التوالي على كافة الأرضيات.

في المقابل، تغلب ألكاراز على الألماني ألكسندر زفيريف 6/ 4 و6/ 3.

وفي منافسات الزوجي، توقفت سلسلة انتصارات الزوجي البريطاني جوليان كاش ولويد جلاسبول عند 22 مباراة، وذلك بعد خسارة مباراة الدور قبل النهائي. وكان الزوجي، الفائز ببطولة ويمبلدون، فاز بآخر أربع بطولات شاركا بها، ولكنهما خسرا أمام نيكولا ميكيتش وراجيف رام 6/ 7 (4/ 7) و6/ 7 (2/ 7).