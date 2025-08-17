«صقور الإمارات» يتفوقون على الفيصلي السعودي في معسكر تركيا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

واصل فريق نادي الإمارات لكرة القدم نتائجه الإيجابية في معسكره الخارجي المقام بمدينة بورصا التركية، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على الفيصلي السعودي 2-1، في ثالث مبارياته الودية، استعداداً لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى.

وسجل هدفي «الصقور» كل من المقيم البرازيلي أوليفيرا، والمحترف البرازيلي جاكو المنضم حديثاً، ليؤكد الثنائي بصمتهما الهجومية ويعكسا قيمة الإضافات الجديدة في صفوف الفريق.

وأشاد عبدالله العاجل، مشرف الفريق الأول، بالمستوى المميز الذي قدمه اللاعبون، مشيداً بالتألق اللافت لعدد من أبناء النادي يتقدمهم راشد الفن، حمدان النقبي، الحارس عبدالله نجم، علي كريم، وسعود عمر، ومؤكداً أن المدرب بدر طبيب منح الفرصة لوجوه واعدة أثبتت جدارتها بالثقة.

ويواصل «الصقور» برنامج إعداده المكثف في تركيا بقيادة المدرب بدر طبيب، حيث يلتقي في آخر وديتين ناديي المحرق البحريني والرائد السعودي على التوالي، قبل العودة إلى الدولة في 20 أغسطس الجاري لبدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات، استعداداً لانطلاقة الموسم في دوري الدرجة الأولى.