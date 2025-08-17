الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«صقور الإمارات» يتفوقون على الفيصلي السعودي في معسكر تركيا

«صقور الإمارات» يتفوقون على الفيصلي السعودي في معسكر تركيا
17 أغسطس 2025 11:32

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الغابون بذكرى استقلال بلاده
الإمارات.. صيف مميز وسياحة راقية وسط أجواء الأمن والأمان

واصل فريق نادي الإمارات لكرة القدم نتائجه الإيجابية في معسكره الخارجي المقام بمدينة بورصا التركية، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على الفيصلي السعودي 2-1، في ثالث مبارياته الودية، استعداداً لخوض منافسات دوري الدرجة الأولى.
وسجل هدفي «الصقور» كل من المقيم البرازيلي أوليفيرا، والمحترف البرازيلي جاكو المنضم حديثاً، ليؤكد الثنائي بصمتهما الهجومية ويعكسا قيمة الإضافات الجديدة في صفوف الفريق.
وأشاد عبدالله العاجل، مشرف الفريق الأول، بالمستوى المميز الذي قدمه اللاعبون، مشيداً بالتألق اللافت لعدد من أبناء النادي يتقدمهم راشد الفن، حمدان النقبي، الحارس عبدالله نجم، علي كريم، وسعود عمر، ومؤكداً أن المدرب بدر طبيب منح الفرصة لوجوه واعدة أثبتت جدارتها بالثقة.
ويواصل «الصقور» برنامج إعداده المكثف في تركيا بقيادة المدرب بدر طبيب، حيث يلتقي في آخر وديتين ناديي المحرق البحريني والرائد السعودي على التوالي، قبل العودة إلى الدولة في 20 أغسطس الجاري لبدء المرحلة الأخيرة من التحضيرات، استعداداً لانطلاقة الموسم في دوري الدرجة الأولى.

الإمارات
الفيصلي
دوري الدرجة الأولى
آخر الأخبار
العين يصيب الهدف ويطالب بتطوير آليات التحكيم
الرياضة
العين يصيب الهدف ويطالب بتطوير آليات التحكيم
اليوم 13:25
برنتفورد يُبرم صفقة قياسية بتعاقده مع واتارا
الرياضة
برنتفورد يُبرم صفقة قياسية بالتعاقد مع واتارا
اليوم 13:21
المخيم الصيفي لكلية "الإمارات للتطوير التربوي" يعزز التراث ويدعم الابتكار الرقمي
علوم الدار
المخيم الصيفي لكلية "الإمارات للتطوير التربوي" يعزز التراث ويدعم الابتكار الرقمي
اليوم 13:10
علماء.. 20 بالمئة من الأراضي الرطبة في العالم قد تختفي عام 2050
التعليم والمعرفة
علماء.. 20 بالمئة من الأراضي الرطبة في العالم قد تختفي عام 2050
اليوم 13:02
"محمد بن راشد للإسكان" تطلق مبادرة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع شرطة دبي
علوم الدار
"محمد بن راشد للإسكان" تطلق مبادرة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع شرطة دبي
اليوم 12:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©