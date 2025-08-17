«السعدي» أكبر مكاسب الشارقة في 20 دقيقة

علي معالي (أبوظبي)

أثبت الشاب سلطان السعدي «18 عاماً» لاعب الشارقة، براعته وكفاءته في أول مشاركة رسمية له مع الفريق أمام دبا في دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن شارك في الدقيقة 77، بدلاً من جيليرمي بيرو، حيث أضاف الهدف الثالث الذي أكد فوز «الملك» بأول 3 نقاط في الموسم، وشارك اللاعب في 20 دقيقة.

وخلال تواجده بالملعب أكد السعدي موهبته كهداف ينتظره مستقبل جيد، حيث حصل اللاعب على تقييم 7.5 من 10، وهي نسبة جيدة للغاية.

من جانبه، عبر سلطان السعدي عن سعادته الكبيرة بأن تكون انطلاقته في الملاعب بهذه الطريقة وهز شباك المنافسين، قائلاً:«منحني المدرب وزملائي الثقة، في الملعب وقبلها كذلك أثناء المعسكر الخارجي في إسبانيا، وهذا بالطبع كان له تأثيره الإيجابي على ما قدمته خلال الفترة الماضية، سواء بشكل ودي في المباريات، أو بالتواجد مع الفريق في أول مباراة رسمية».

وأضاف: «الهدف الأول في مثل هذه الأمور لا ينسى، وكانت هديتي بعد إحراز هدفي أن منحت قميص المباراة إلى والدي، وبطبيعة الحال أتمنى الاستمرار في تسجيل الأهداف».

ورغم أن ميلوش مدرب الشارقة لم يكن راضياً بشكل كامل عن مستوى الفريق، لكنه قال:«النتيجة في مثل هذه الظروف والأجواء والبداية أهم من الأداء، وإن الطريق ما زال طويلاً، وعلينا أن نهتم بتحسين المستوى والأداء في الفترات المقبلة».

وسجلت المباراة الأولى للشارقة العديد من النقاط المهمة والإيجابية بعيداً عن الظهور الرائع للسعدي، أبرزها ما قدمه فراس بالعربي الذي كان مميزاً بهدف وتمريرة ذهبية جعلته الأفضل في اللقاء، وكذلك الساحر العائد إيجور بتمريراته إلى سلطان السعدي، التي جاء منها الهدف الثالث، إضافة إلى المهاجم الألباني ري ماناج، فرغم أنه لم يسجل، لكن تحركاته في الملعب كانت مميزة للغاية وساهمت في تسجيل زملائه للأهداف.