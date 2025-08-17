الذكاء يعيد ريتشارليسون «الاستثنائي» إلى القمة!

لندن (رويترز)

أثبت ريتشارليسون مدى أهميته لفريقه توتنهام هوتسبير عندما سجل هدفين رائعين في الفوز 3- صفر على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ قال المدرب توماس فرانك إنه كان من الضروري التعامل مع المهاجم البرازيلي بذكاء، لمواصلة استخراج أفضل ما لديه.

وافتتح المهاجم البرازيلي الأهداف في الدقيقة العاشرة، بعد أن حول تمريرة عرضية من محمد قدوس للشباك، قبل أن يتعاون الثنائي مرة أخرى في الدقيقة 60، عندما أرسل قدوس تمريرة عرضية متقنة حولها ريتشارليسون بتسديدة خلفية مذهلة في المرمى.

وقال فرانك للصحفيين: «وجود مهاجم يستغل هاتين الفرصتين يساعدنا على الفوز بالمباراة. إنه يستحق الكثير من الثناء... كان استثنائياً. معدل عمله وقيادته للفريق وانسجامه مع زملائه وقدرته على الاحتفاظ بالكرة وسيطرته المطلقة. ثم هدفيه الأخيرين. أنا سعيد جداً من أجله. مرة أخرى قام قسم الأداء والجهاز الطبي بعمل رائع في إعداده..أشعر بخيبة أمل قليلاً لأنه من المبكر جداً أن نحقق هدفنا من الموسم ولكن يجب أن يكون منافسين!».

وفي مباراة واحدة فقط، سجل ريتشارليسون نصف عدد الأهداف التي سجلها بالدوري الموسم الماضي، عندما شارك في 15 مباراة فقط في الدوري، وقضى فترات طويلة بعيداً عن الملاعب بسبب إصابات في ربلة الساق وعضلات الفخذ الخلفية.

وقال فرانك، الذي تولى تدريب توتنهام في يونيو الماضي: «أعتقد أنه من العدل أن نقول إنه لم يلعب كل المباريات في المواسم الثلاثة أو الأربعة الماضية بسبب الإصابات، لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون أذكياء في التعامل معه. ما هو الحل الأمثل لذلك؟ لا أعرف. قد يكون ذلك بالخروج من المباريات مبكراً أو الدفع به كبديل أو بطرق مختلفة، أو بلعب خمس مباريات متتالية. علينا أن نتعرف عليه أيضاً. هذا هو الشيء التالي. أنا لا أعرفه».

وسيزور توتنهام ملعب مانشستر سيتي لخوض مواجهة صعبة بالدوري يوم السبت المقبل.