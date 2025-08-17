الأحد 17 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الذكاء يعيد ريتشارليسون «الاستثنائي» إلى القمة!

الذكاء يعيد ريتشارليسون «الاستثنائي» إلى القمة!
17 أغسطس 2025 12:03

لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
أكثر الأندية نحساً في استعادة لقب الدوري.. جنوى يتصدر!
مانشستر سيتي.. «إنذار رباعي»

أثبت ريتشارليسون مدى أهميته لفريقه توتنهام هوتسبير عندما سجل هدفين رائعين في الفوز 3- صفر على بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ قال المدرب توماس فرانك إنه كان من الضروري التعامل مع المهاجم البرازيلي بذكاء، لمواصلة استخراج أفضل ما لديه.
وافتتح المهاجم البرازيلي الأهداف في الدقيقة العاشرة، بعد أن حول تمريرة عرضية من محمد قدوس للشباك، قبل أن يتعاون الثنائي مرة أخرى في الدقيقة 60، عندما أرسل قدوس تمريرة عرضية متقنة حولها ريتشارليسون بتسديدة خلفية مذهلة في المرمى.
وقال فرانك للصحفيين: «وجود مهاجم يستغل هاتين الفرصتين يساعدنا على الفوز بالمباراة. إنه يستحق الكثير من الثناء... كان استثنائياً. معدل عمله وقيادته للفريق وانسجامه مع زملائه وقدرته على الاحتفاظ بالكرة وسيطرته المطلقة. ثم هدفيه الأخيرين. أنا سعيد جداً من أجله. مرة أخرى قام قسم الأداء والجهاز الطبي بعمل رائع في إعداده..أشعر بخيبة أمل قليلاً لأنه من المبكر جداً أن نحقق هدفنا من الموسم ولكن يجب أن يكون منافسين!».
وفي مباراة واحدة فقط، سجل ريتشارليسون نصف عدد الأهداف التي سجلها بالدوري الموسم الماضي، عندما شارك في 15 مباراة فقط في الدوري، وقضى فترات طويلة بعيداً عن الملاعب بسبب إصابات في ربلة الساق وعضلات الفخذ الخلفية.
وقال فرانك، الذي تولى تدريب توتنهام في يونيو الماضي: «أعتقد أنه من العدل أن نقول إنه لم يلعب كل المباريات في المواسم الثلاثة أو الأربعة الماضية بسبب الإصابات، لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون أذكياء في التعامل معه. ما هو الحل الأمثل لذلك؟ لا أعرف. قد يكون ذلك بالخروج من المباريات مبكراً أو الدفع به كبديل أو بطرق مختلفة، أو بلعب خمس مباريات متتالية. علينا أن نتعرف عليه أيضاً. هذا هو الشيء التالي. أنا لا أعرفه».
وسيزور توتنهام ملعب مانشستر سيتي لخوض مواجهة صعبة بالدوري يوم السبت المقبل.

توتنهام
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
آخر الأخبار
العين يصيب الهدف ويطالب بتطوير آليات التحكيم
الرياضة
العين يصيب الهدف ويطالب بتطوير آليات التحكيم
اليوم 13:25
برنتفورد يُبرم صفقة قياسية بتعاقده مع واتارا
الرياضة
برنتفورد يُبرم صفقة قياسية بالتعاقد مع واتارا
اليوم 13:21
المخيم الصيفي لكلية "الإمارات للتطوير التربوي" يعزز التراث ويدعم الابتكار الرقمي
علوم الدار
المخيم الصيفي لكلية "الإمارات للتطوير التربوي" يعزز التراث ويدعم الابتكار الرقمي
اليوم 13:10
علماء.. 20 بالمئة من الأراضي الرطبة في العالم قد تختفي عام 2050
التعليم والمعرفة
علماء.. 20 بالمئة من الأراضي الرطبة في العالم قد تختفي عام 2050
اليوم 13:02
"محمد بن راشد للإسكان" تطلق مبادرة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع شرطة دبي
علوم الدار
"محمد بن راشد للإسكان" تطلق مبادرة "العودة إلى المدارس" بالتعاون مع شرطة دبي
اليوم 12:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©